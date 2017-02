Thema-avond: De ondergrond van de Oost-Achterhoek

EIBERGEN – IVN en KNNV Oost-Achterhoek organiseren op woensdag 15 februari een thema-avond met als onderwerp: de ondergrond van de Oost-Achterhoek, – de invloed van de geologische geschiedenis op het landschap en de natuur van heden -. Deze thema-avond vindt plaats in De Huve, Grotestraat 52,7151 BD, Eibergen en begint om 20:00 uur.

Ons natuurlandschap (met name de levende natuur) is goeddeels een product van de cultuurgeschiedenis. Daarnaast is het ook interessant om de huidige natuurwaarden in het licht van de geologische geschiedenis te belichten.

De spreker vanavond is Dr. Nico Willemse. Hij is werkzaam bij RAAP, onderzoeks- en adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie in Nederland. Zijn specialismen zijn fysische geografie en archeologie.

In het bestek van een avond kan Dr. Willemse duidelijk uitleggen hoe de ondergrond van onze streek in de geologische geschiedenis is gevormd. Hij maakt daarbij gebruik van zeer verhelderende beelden en video’s in zijn presentatie.

Hebt U zich al eens afgevraagd hoe het kan dat die steengroeve in Winterswijk ontstaan is in een ondiepe tropische zee? Of waarom in de afzettingen van tertiaire klei op de Needse berg haaientanden worden gevonden? Ook op deze vragen zal een licht worden geworpen.

De toegang is 5 euro, maar voor leden van IVN en KNNV 3 euro. In deze toegangsprijs is de eerste kop koffie of thee inbegrepen.

Informatie over deze thema-avond bij T. Reerink: reerink.fam@gmail.com of tel: 0649938223