Vierde unieke grenssteenwandeltocht van Ratum naar Kotten

KOTTEN/RATUM – Meteen staan we al met de voeten in de zuigende ondergrond. ’Misschien moeten we hier de route iets omleggen’. Er is inderdaad een alternatief. Wat het echt gaat worden hangt van het weer af op de grenssteenwandeldag zelf. Verderop pakken we een stukje kommiezenpad om vervolgens ‘stief langs de grenze te lopen’, daar waar het kommiezenpad van de grens af gaat. De grond klit aan mijn schoenen als we dwars over een bouwland naar Kotten lopen. De wind en regen striemen in mijn gezicht, maar dat mag de pret niet hinderen.

De grenssteenwandeltocht van het gasdoorvoerstation in Winterswijk Ratum naar Kotten zal de vierde unieke tocht langs de Rijksgrens zijn. Na de succesvolle wandelingen, die waren voortgekomen uit het jubileumjaar van 250 Jaar Grens, wordt zondag 15 januari 2017 een vervolg gegeven. Daarna volgen de etappes op 29 januari (Ratum – Zwillbrock) en op 12 februari van Oldenkott naar Zwillbrock.

Dankzij de medewerking van de grondeigenaren kunnen de wandelaars Nederland en Duitsland eenmalig vanuit een totaal nieuw perspectief beleven. Het meenemen van honden is verboden. Het advies is om wandelschoenen met een hoge schacht te dragen dan wel laarzen. Een algemene goede conditie is noodzakelijk. Op de plusminus 12 kilometer lange route zijn twee ‘stops’ met drinken en een toilet.

Zondag 15 januari 2017 wordt er tussen 9.00 en 12.00 uur gestart bij café Schreurs in Winterswijk Kotten. De auto kan daar ruim worden geparkeerd om na inschrijving en tegen betaling van 5 euro een bus te nemen naar het startpunt in Ratum. Vanaf dat punt wordt de route aan de hand van pijlen gevolgd.

Bij zeer slecht weer (o.a. ijzel) dient u de Facebookpagina 250 Jaar Grens in de gaten te houden of u kunt bij twijfel 0653735518 bellen.

Vanaf zaterdagmiddag 14 januari 15.00 uur is eventuele afgelasting bekend. Bellen kan tussen 15.00 en 19.00 uur, of op zondag tussen 8.00 en 9.00 uur.