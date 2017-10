Vrouwenkoor Phoenix zorgt voor blije gezichten op De Bleijke

X 22

HENGELO(Gld) – Vrouwenkoor Phoenix gaf dinsdagavond een zeer gevarieerd optreden in het grandcafé van woonzorgcentrum De Bleijke in Hengelo Gld. Het Brummense koor zong vrolijke, vlotte nummers als Sommarsongen, afgewisseld met wat serieuzere werken van Schubert en Mozart. Tussen de nummers door kwam het Phoenix-boekje ‘meezingers’ op de tafels, speciaal voor dit soort concerten gemaakt. Het boekje zit vol oude krakers als ‘Er zaten twee motten’ en ‘Naar de speeltuin’. Prachtig om te zien hoe de bezoekers er ee​​ns goed voor g​ingen zitten om vrolijk mee te zingen. De succesvolle zangavond werd afgesloten met het altijd lekkere I feel the Spirit.

De ongeveer zestig Phoenix-vrouwen zijn afkomstig uit de hele regio, van Warnsveld tot Dieren, en van Brummen tot Steenderen. Houd je van zingen en wil je wel eens zien of Phoenix iets voor je is, dan ben je van harte welkom op één van de repetitieavonden. De muziekstukken zijn heel gevarieerd en er wordt driestemmig gezongen. Phoenix repeteert iedere donderdag van 20 tot 22 uur in de grote zaal van het SWB gebouw Plein 5 in Brummen.

Het koor repeteert momenteel voor grote optredens als het kerstconcert op 16 december en het jubileumconcert op 21 april volgend jaar.

Meer informatie en foto’s zijn te vinden op www.vrouwenkoorphoenix.nl