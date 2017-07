Clubkampioenschappen 2017 Rap en Snel

X 374

GROENLO – Zaterdag 1 juli hebben we de clubkampioenschappen gehad van Rap en Snel. Al vroeg in de ochtend mochten de meiden en jongens van de recreanten, jumping boys en springgroepen hun talenten laten zien. Later op de dag kwamen ook de selectie en de acrogroepen nog aan de beurt.

Alle meiden en jongens hebben ontzettend goed hun best gedaan! Zij kregen dan ook vaak applaus van ouders en andere toeschouwers op de tribune.

Tussen de verschillende wedstrijden door werden er verschillende medailles uitgereikt. Bij alle disciplines werden de kinderen met de de hoogste scores clubkampioen.

In 2017 zijn de clubkampioenen geworden

Recreanten: Jill Hommelink

Jumping boys: Evert Stoverink

Springen: Inez Nijhof

Selectie: Emma Hofstra

Acro: Tessa, Vera en Lilly

Iedereen gefeliciteerd met zijn of haar behaalde medailles!

Rap en Snel wenst iedereeen fijne vakantie!