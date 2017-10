HCW Trots op nieuwe sponsoren

X 19

WINTERSWIJK – Zoals bij iedere vereniging is ook Handbalvereniging HCW uit WInterswijk erg actief met het werven van nieuwe leden en sponsoren.

Enkele jaren geleden is er een gedegen plan gemaakt waarbij verschillende commissies binnen de vereniging betrokken zijn. Dit heeft ertoe geleid dat er een enorme groei aan jeugd en senioren is.

Daarnaast is de sponsorcommissie actief aan de slag gegaan, hetgeen heeft geresulteerd in maar liefst vijf nieuwe sponsoren die zich voor meerdere jaren hebben gecommitteerd aan de handbalvereniging. “Iets waar we enorm trots op zijn!”