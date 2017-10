Wedstrijdverslagen HCW

X 9

HCW E-JEUGD

Naar een weekje rust te hebben gehad mochten onze HCW jongens en meisjes weer lekker spelen, thuis tegen ERIX.

Na de 1ste 3 minuten kwamen ze op voorsprong met 1-0. Jur te Winkel stond in de goal, hij had flink wat te doen, maar wist ze goed tegen te houden, prachtige reddingen! Het ging gelijk op. Bij rust stonden ze 3-1 voor.

Tweede helft ging van start met een nieuwe opstelling. De doelpunten vlogen over en weer, halverwege de tweede helft stond het al gauw 6-6 alle kansen op een overwinning voor beide partijen. ERIX kwamen voor te staan met 7-9, maar HCW E1 liet zich niet klein krijgen en vochten zich terug tot 9-9 Wat spannend!!! Ze waren echt aan elkaar gewaagd. Toen ging het de laatste minuut in met 10-10, zo spannend als nu is het nog niet geweest in een wedstrijd. In de laatste 10 seconden wist ERIX het winnende doelpunt te maken. Het werd 10-11, de eerste wedstrijd is verloren van de gespeelde 3. Maar ondanks het verlies ging iedereen met een goed gevoel weer naar huis, wat een toppers!

HCW D-JEUGD

De eerste helft ging minder goed dan de 2e helft. Maar om te beginnen met de eerste helft… we dachten eerst dat dit ons wel wat makkelijker af zou gaan, maar tot onze spijt was dit moeilijker dan gedacht. Naar een aantal keer vallen en opstaan was die eerste helft af. De ruststand was 2-17. Toen de 2e helft begon stopte het al na een paar minuten omdat Jente de bal pakte waarna de tegenstander heel hard tegen haar aankwam. En ze op haar achterhoofd viel… heel hard. En Ricardo kreeg een penalty doordat de tegenstander aan zijn arm zat maar helaas misten we die. In de laatste minuten ging het ook niet heel veel beter, waardoor de eindstand 7-39 was in het voordeel van Minerva.

HCW C-MEIDEN

De HCW C-Meiden speelde een wedstrijd tegen Erix. Deze is gewonnen met 24-10.

HCW C-JONGENS

Het begon rustig, en toen scoorde Udi een paar keer en daarna wij met een paar doelpunten. We hadden helaas 3 spelers uit de B tegenover ons. Helaas had dat best veel gevolgen op de uitslag.

We hebben best goed samen gespeeld, de keeper ook veel ballen tegen gehouden.

Er is heel goed gespeeld maar de tegenstander was gewoon te sterk.

HCW B-JONGENS

Vandaag speelde we tegen Quintus. De eerste helft ging goed, Björn maakte al snel de 1-0 we hebben heel lang voor gestaan maar de tegen partij kwam goed terug. De tweede helft ging matig. We werden een beetje moe, maar zonder wissels hebben we ons goed staande gehouden. Helaas verloren, eindstand 11-19.

HCW DAMES 2

HCW dames 2 speelden vanmiddag tegen de dames 2 van Erix.

Met Tessa, Selina en Cindy als aanvulling vanuit dames 1 begonnen we de wedstrijd sterk, het ging redelijk gelijk op. De ruststand was 3-5.

Na de rust veranderde het spel, HCW haalde de achterstand in en kwam op gelijk spel.

De tegenstander werd hierdoor agressiever. Niet alleen agressief in daden maar ook in woorden, jammer. Aan het eind van de wedstrijd scoorden de tegenstander nog 6 keer, met Cindy als keeper is dit gelukkig nog redelijk binnen de perken gebleven. Het spel van HCW nam af, ondanks dat er nog meerdere kansen lagen en meerdere malen op het doel gegooid is, volgden er geen goals meer.

De dames 2 van Erix wonnen met een eindstand van 7-13.