Wisit Platter Nederlands Kampioen kyokushin karate

GROENLO – Zaterdag 28 oktober 2017 vond het Open Nederlands Kampioenschap kyokushin karate plaats in Sommelsdijk (Zuid Holland). Bijna 200 vechters van 32 verschillende dojo’s uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk maar ook uit Israel en Japan (!) gaven acte de présence op dit groots opgezette toernooi. Daaronder ook 5 deelnemers van Mu-Chin Groenlo: Puck Nijhuis, Jelle Kok, Tom van der Mee, Wisit Platter en Thinnart Platter.

Na het gebruikelijke wegen van alle teams volgde een spectaculaire opkomst op muziek van alle deelnemers. Vervolgens volgde een demonstratie van de toegestane en niet toegestane technieken en kon het toernooi van start gaan. Er werd gevochten op maar liefst 3 matten. De aanwezige toeschouwers kwamen soms dan ook ogen te kort om alle jeugdige karateka’s aan het werk te zien.

De deelnemers van Mu-Chin Groenlo hebben allemaal supergoed gevochten en weer een berg ervaring opgedaan. Dat kan goed gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling in de toekomst. Want dat ze een toekomst in het kyokushin karate hebben, dat hebben ze stuk voor stuk laten zien! In hun partijen hebben de Grolse karateka’s zich allemaal van hun beste kant laten zien. Goed en respectvol werden de partijen gevochten. Wat opviel was de enorme drive van de Grolse kanjers.

Ondanks zijn inzet was het toernooi voor Thinnart na de eerste ronde voorbij. Zijn tegenstander was letterlijk (met 8kg verschil) een maatje te groot. Puck, Jelle en Tom draaiden super maar vielen helaas net buiten de prijzen en werden allen 4e van Nederland in hun categorie.

Wisit was in zijn categorie (jongens 12/13 jaar onder de 50kg) een klasse apart. Technisch vechtend en goed inspelend op zijn tegenstanders draaide hij zijn partijen. Elke keer weer bleek hij voor zijn tegenstanders te sterk te zijn, won al zijn partijen met overtuiging en mag zich daarom Nederlands Kampioen kyokushin karate noemen.

Tijdens de prijsuitreiking mocht Wisit zijn prachtige beker in ontvangst nemen van shihan Loek Hollander (10e dan), de voorzitter van de Kyokushin World Federation en één van de grondleggers van het kyokushin karate in Nederland.

Al met al een super mooi resultaat voor Mu-Chin Groenlo en de 5 deelnemers en hun coaches in het bijzonder!

