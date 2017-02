Zilveren medaille voor Maud op eerste turnwedstrijd

X 73

Zaterdag 18 februari vond de eerste wedstrijd plaats in Doetinchem voor de allerjongste turnsters, geboren in 2009 of 2010. Maud en Isa deden mee namens Rap & Snel. Coot kon helaas niet deelnemen omdat ze tegelijkertijd een acro wedstrijd had.

Pré instap D2, geboortejaar 2010 (15 deelneemsters) Maud W. (2e plaats) Het allerjongste turnstertje van Rap & Snel mocht vandaag voor het eerst zelf de wedstrijdhal betreden, na al een aantal jaar op de tribune te hebben gezeten om haar zus Anouk aan te moedigen. Hierdoor wist ze al goed wat haar te wachten stond waardoor ze vol zelfvertrouwen aan de wedstrijd begon. Tot haar grote verbazing viel ze helaas bij het eerste toestel balk met de “klemrol”, dit gebeurt tijdens de training namelijk nooit. Doordat ze verder een super goede oefening liet zien wist ze alsnog het één na hoogste cijfer op dit toestel te halen. Ook op vloer wist maar 1 concurrent een betere oefening neer te zetten. Op brug ging Maud er zelf met de 1e plek vandoor! Alleen bij de sprong liet Maud wat meer ruimte voor verbetering zien. Al met al waren haar prestaties goed voor een mooie zilveren medaille op haar allereerste echte turnwedstrijd. Maud heeft haar trotse ouders, opa’s, oma’s en trainster laten zien hoeveel talent en plezier ze in het turnen heeft, dit belooft wat voor de toekomst!

Pré instap D2, geboortejaar 2009 (31 deelneemsters) Isa (16e plaats) Bomvol zenuwen, maar vooral ook heel enthousiast begon Isa aan haar eerste turnwedstrijd bij het toestel sprong. Op training heeft ze al heel vaak laten zien dat deze kleine meid over een goed stel springbenen beschikt. Toch ging haar eerste sprong een klein beetje mis want ze kwam niet helemaal goed tot de “handstand”. Bij haar tweede sprong heeft ze dit echter goed gemaakt. Op de brug was Isa helemaal in haar element, hierdoor heeft ze een mooie 5e plek behaald op dit toestel. Bij vloer en balk was het even spannend of Isa haar hele oefening zou onthouden, want deze bestaat uit een lastige voorgeschreven choreografie. Behalve 2 kleine twijfelmomenten waarbij de trainster even een tip moest geven, wist Isa de oefeningen helemaal uit haar hoofd. Ondanks dat Isa geen medaille behaald heeft, waar ze stiekem toch wel voor kwam, kunnen we erg tevreden zijn met haar prestatie. Isa werd na de wedstrijd overspoeld met knuffels, cadeautjes en complimenten door al haar supporters, wat haar toch zelf ook wel deed beseffen dat ze het heel goed gedaan had. We gaan nu hard aan de bak op training om de volgende wedstrijd weer een paar plekjes hoger te eindigen.

[0] Tekst: Rap en Snel

[1] Foto: Rap en Snel

