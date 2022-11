Alan Gascoignes ‘Restless wind’ wordt Sandra Vanreys’s Achterhoekse ‘Oostenwind’  

LICHTENVOORDE / AALTEN – Ze kennen elkaar al jaren, tot een echte samenwerking kwam het nog nooit; Voormalig gitarist van Normaal Alan Gascoigne en de Achterhoekse country & western zangeres Sandra Vanreys. Tot nu! Sandra lanceerde deze week haar eerste Achterhoekse single, ‘Oostenwind’, een hertaling van het door Gascoigne geschreven ‘Restless wind’ van zijn gelijknamige country-album dat hij twee jaar geleden lanceerde op YouTube, vlak na zijn ‘outcoming’ als Parkinsonpatiënt.

Alan nam het album aan het begin van het millennium op met zijn toenmalige Normaal-makkers Bennie Jolink, Willem Terhorst, Jan Kolkman, Fokke de Jong, Roel Spanjers, André Houtappels, en John Permenter op viool. Ruim 20 jaar lag het op de plank. Alan lanceerde het album op You Tube, zodat het voor iedereen te beluisteren was, met hieraan gekoppeld, dat indien de luisteraar de muziek wel kon waarderen dan een donatie te doen aan het ParkinsonFonds, via www.parkinsonfonds.nl/alan

Bijzonder

Het verhaal achter ‘Oostenwind’ is bijzonder. “Onder normale omstandigheden was het lied er nooit gekomen. Als Alan maar nooit de diagnose ‘Parkinson’ had gekregen,” vertelt Henri Walterbos uit Groenlo, schrijver van de Achterhoekse tekst. Toen de Grollenaar een keer op bezoek was bij de in Lichtenvoorde woonachtige, voormalige plaatsgenoot, Paul van Druten, in zijn befaamde keuken ‘Paul’s kitchen’, waar al vele Achterhoekse muzikanten aanschoven om met zijn maatje Alan Gascoigne te musiceren, zat ook Alan aan de koffie. Na de vraag van Henri, tussen de kopjes koffie door, of Alan nog muziekstukken op de plank had liggen waar hij nog nooit iets mee gedaan had, klonken enkele minuten later ineens 9 zelf gecomponeerde en ingezongen country & western liedjes uit de speaker. Paul en Henri konden de Engelsman overtuigen zijn liedjes toch vooral uit te brengen. Alan koos voor YouTube. “Het moet voor iedereen te beluisteren zijn,” vond Alan. “En vind je het leuk, doneer maar iets aan het Parkinsonfonds.”

Verrast

Toen Paul de nog geen 10 kilometer verderop in Aalten woonachtige Sandra vroeg of zij misschien iets met deze nummers wilde doen, was ook zij verrast door de liedjes. Aangezien Sandra bezig was met een eigen dialectliedjesprogramma, vroeg ze Henri om een dialecttekst te schrijven op ‘Restless wind.’ Beiden kenden elkaar van Sandra’s Zomersessies, een spin-off van Paul’s Kitchen, alwaar Sandra met zanger/gitarist Tim Ebbers (De Gracht) uit Groenlo al eens het Achterhoekse lied ‘Ik heur hier’ van Tim en Henri zong.

Deze week verscheen ‘Oostenwind’. Sandra is blij met het resultaat. “Ik heb het nummer al diverse keren gespeeld en besloot het op te nemen. Ik denk een zeer verfrissend lied.” Henri lacht. “Het is gaaf als je hiervoor gevraagd wordt. Alan is een muzikale held en Sandra een gevestigde naam in dit wereldje. Een hele eer. Het leuke is ook nog dat ik SBS 6 weerman Jordi Huirne, geboren en getogen in Beltrum, gevraagd heb de karaktereigenschappen van oostenwind te beschrijven. Dat heb ik erin verwerkt, en uiteraard dat typische gevoel van de Achterhoek en het oosten in het algemeen. Niet voor niets de zin ‘Oostenwind, bun een ‘uut ’t oosten kind’, doar woar wi-j altied wal een reden um te proosten vindt.’” Ook Alan is tevreden als hij de uitvoering hoort. “Prima gedaan. Ik vind het leuk dat ze dit gedaan hebben.”

De link naar ‘Oostenwind’ de clip: https://www.youtube.com/watch?v=lNUO3N9QX8U

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 515x gezien