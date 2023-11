Kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek presenteren ‘The Essential’ in Nationaal Onderduikmuseum

AALTEN – Op 16 november 2023 verwelkomt het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek voor een presentatie over hun project ‘The Essential’. Beiden afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunst St. Joost in Breda, hebben ze 23 jaar samengewerkt en sociaal engagement en ontmoeting centraal gesteld in hun kunst.

Het project ‘The Essential’ begon 14 jaar geleden met een enkel videoportret en bevat nu meer dan 500 portretten van mensen uit 25 verschillende landen. In dit project stelden ze mensen de vraag: “Wat is op dit moment de essentie van jouw leven?” Door de jaren heen hebben ze veel antwoorden verzameld die zich richten op het thema ‘vrijheid’, met betrekking tot denken, identiteit, oorlog, meningsuiting, en strijd tegen onderdrukking of discriminatie.

De avond begint met een inloop om 19.00 uur, gevolgd door de presentatie om 19.30 uur. Na een pauze rond 20.45 uur is er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de kunstenaars. De bijeenkomst wordt verwacht te eindigen rond 21.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 7,50, inclusief consumpties, terwijl houders van een museumkaart gratis toegang hebben. Vooraf aanmelden is niet vereist.

