Achterhoekse gemeenten bundelen krachten tegen ondermijning

ACHTERHOEK – De gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre gaan samen met de politie structureel optreden tegen ondermijning. Vanaf deze maand trekt een gezamenlijk interventieteam – bestaande uit BOA’s, toezichthouders en politie – één dag per week de wijken, bedrijventerreinen en het buitengebied in. Doel: risico’s vroeg signaleren en voorkomen dat criminele activiteiten wortel schieten.

Burgemeester Annette Bronsvoort (Oost Gelre) benadrukt de urgentie: “Ondermijnende criminaliteit vormt een groeiende bedreiging voor de leefbaarheid en veiligheid in onze regio. Samen staan we sterker. Het interventieteam gaat wekelijks op pad om gesprekken te voeren, verbeteringen door te voeren en waar nodig op te treden.”

De werkwijze is al getest in een pilot, mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De uitkomst was positief, waarna alle vier gemeenten de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Opvallend is dat toezichthouders nu dezelfde wettelijke bevoegdheden krijgen in alle deelnemende gemeenten, zodat ze overal hun werk kunnen doen. De samenwerking gebeurt ‘met gesloten beurs’: iedere gemeente levert capaciteit.

Ondermijning in de Achterhoek

Criminelen maken steeds vaker misbruik van legale structuren voor illegale activiteiten zoals drugshandel, witwassen en mensenhandel. Dat vervaagt de grens tussen onder- en bovenwereld en tast het veiligheidsgevoel aan. Vooral leegstaand agrarisch vastgoed en de ligging aan de grens maken de regio kwetsbaar.

Politiechef Tom Hakvoort: “De anonimiteit van het buitengebied maakt onze regio aantrekkelijk voor criminelen. We moeten dit gezamenlijk aanpakken. Ook inwoners kunnen helpen door verdachte situaties te melden – desnoods anoniem via Meld Misdaad Anoniem.”

🔗 Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl

