Ambachtsdag in herfststijl bij Achterhoeks Openluchtmuseum

LIEVELDE – Donderdag 23 oktober organiseert het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde opnieuw een Ambachtsdag. Bezoekers kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur genieten van demonstraties, oude ambachten en streekproducten in een sfeervolle herfstsfeer.

Verspreid over het museumterrein laten vrijwilligers zien hoe vroeger werd gewerkt: van smeden en mandenvlechten tot houtdraaien en klompen maken. Ook in de zagerij en oliemolen wordt getoond hoe ambachten eeuwenlang deel uitmaakten van het dagelijks leven. Voor kinderen zijn er workshops waarin ze spelenderwijs kennismaken met oude technieken.

Daarnaast is er een markt met streekproducten en zorgt het terras van Erve Kots voor een smakelijke afsluiting met onder meer pannenkoeken en drankjes.

📅 Donderdag 23 oktober, 11.00–16.00 uur

📍 Achterhoeks Openluchtmuseum, Eimersweg 4, Lievelde

💶 Entree: volwassenen €7,50 | senioren €5,50 | kinderen €3,50 | gezinskaart €18

🔗 www.achterhoeksopenluchtmuseum.nl

