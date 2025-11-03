BIEBlab: Bouw je eigen game in Scratch
LICHTENVOORDE – De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert op donderdag 13 november om 15.00 uur in de Bibliotheek Lichtenvoorde een creatieve BIEBlab-workshop waarin kinderen hun eigen game leren bouwen met Scratch. De workshop is bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8 die nieuwsgierig zijn naar technologie en graag creatief bezig zijn.
Tijdens de middag ontdekken deelnemers op een speelse manier de basis van programmeren. Met het gratis en toegankelijke programma Scratch leren ze hoe ze een eenvoudige game kunnen ontwerpen, coderen en uitbreiden met eigen figuren, geluiden en niveaus.
Over BIEBlab
BIEBlab is het creatieve technologieprogramma van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, dat in vijf vestigingen wordt aangeboden:
-
Ruurlo: elke eerste en derde woensdag
-
Winterswijk: elke eerste en derde donderdag
-
Neede of Borculo: elke tweede en vierde woensdag
-
Lichtenvoorde: elke tweede én vierde donderdag
De workshops worden afwisselend verzorgd door Culturije en de Bibliotheek Oost-Achterhoek zelf. In alle vestigingen liggen flyers met het actuele programma.
📅 Donderdag 13 november 2025 – 15.00 uur
📍 Bibliotheek Lichtenvoorde
💶 € 4,50 per activiteit
🔗 Aanmelden via www.oostachterhoek.nl/bieblab
