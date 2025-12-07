Bouw Het Augustinuspark in Gaanderen komt weer stap dichterbij

GAANDEREN – De woningbouw in Het Augustinuspark krijgt vorm nu de gemeente Doetinchem de bouwopdracht heeft gegund aan geWOONhout uit Wehl. Het bedrijf kwam als beste uit de beoordeling op kwaliteit, toekomstbestendigheid en de visie op de nieuwe woonwijk.

Het Augustinuspark wordt een groene, rustige buurt waar veel bestaand groen behouden blijft. In de wijk komen verschillende woningtypen, ontworpen door architectenbureau Palazzo. Hierdoor ontstaat een mix van starters, senioren, gezinnen en doorstromers die in Gaanderen willen (blijven) wonen.

Wethouder Lambregts is tevreden met de stap vooruit: “Veel inwoners willen hier dicht bij familie en vrienden blijven wonen. Met deze nieuwe woningen krijgen starters en oudere inwoners meer kansen. Dat helpt de doorstroom én behoudt de kracht van de gemeenschap.”

Een bijzonder onderdeel van het project is het historische mozaïek uit de oude school. Dit is bij de sloop zorgvuldig verwijderd en door geWOONhout opgenomen in het ontwerp. Een deel krijgt al een plek; voor de rest wordt nog naar een passende locatie gezocht.

De woningen worden volledig van hout gebouwd, grotendeels in de fabriek, waardoor ze binnen 60 dagen op locatie gerealiseerd kunnen worden. Door energiezuinig te bouwen en biobased materialen te gebruiken, ontstaat een duurzame woonomgeving met veel aandacht voor groen en water.

Volgens directeur Aafke van der Werf van geWOONhout past het project perfect bij hun missie: “Het is bijzonder om een woongebied te bouwen dat de rust en dorpse sfeer van Gaanderen versterkt – én dat in onze eigen regio.”

De plannen worden in 2026 verder uitgewerkt. De bouw start naar verwachting in 2027.

Datum: gunning bekend op 5 december 2025

📍 Locatie: Het Augustinuspark, Gaanderen

💶 Kosten: n.v.t.

🔗 Meer info: www.doetinchem.nl/het-augustinuspark

