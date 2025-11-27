Drie nieuwe werklocaties in Bronckhorst haalbaar bevonden

16 keer bekeken

ZELHEM / STEENDEREN / HENGELO – De gemeente Bronckhorst ziet kansen voor drie nieuwe werklocaties. B en w hebben ingestemd met de haalbaarheidsrapportage voor terreinen in Steenderen (L. Dolfingweg), Hengelo (Olde Kaste) en Zelhem (Stikkenweg). Uit onderzoek, dat begin 2025 startte, blijkt dat alle drie locaties op ruimtelijk, milieutechnisch en economisch vlak haalbaar zijn. Daarmee kan de gemeente inspelen op de toekomstige behoefte aan bedrijfsruimte voor lokale en regionale ondernemers.

Waarvoor zijn de locaties geschikt?

De nieuwe werklocaties zijn vooral bedoeld voor kleine en middelgrote bedrijven (mkb) die ruimte zoeken voor vestiging, uitbreiding of verplaatsing. Het gaat bijvoorbeeld om productie- en technische bedrijven, logistiek, bouw- en installatiebedrijven, ambachtelijke bedrijven en dienstverleners. Veel ondernemers vinden nu onvoldoende ruimte in de dorpskernen of lopen vast in uitbreidingsmogelijkheden. Door nieuwe werklocaties te ontwikkelen, wil de gemeente deze bedrijven in Bronckhorst behouden en toekomstperspectief geven.

Voor Zelhem wordt daarnaast rekening gehouden met een mogelijke inpassing van een nieuw sportcomplex voor voetbalvereniging ZZC’20.

Uitgangspunten voor de planfase

Nu de haalbaarheid is vastgesteld, volgt de planfase. Hierin worden onder meer ontwerp, ontsluiting, duurzaamheid, financiële kaders en landschappelijke inpassing verder uitgewerkt. Belangrijke uitgangspunten zijn een 60/40-verdeling (bedrijfskavels versus groen, water en infrastructuur), gerichte participatie met ondernemers en omwonenden en een actieve regierol van de gemeente. Ook netcongestie en verschillende grondeigenaarschappen vragen om maatwerk.

Vervolg

In de eerste helft van 2026 wordt per locatie een ontwikkelplan opgesteld. De verwachting is dat deze plannen in de tweede helft van 2026 aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Wethouder Antoon Peppelman (Economie):

“Met dit besluit zetten we een belangrijke stap. De uitkomsten geven vertrouwen dat er perspectief is voor nieuwe werklocaties in onze gemeente. In de planfase werken we dit verder uit, samen met ondernemers en omwonenden.”

