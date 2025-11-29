Erix en trainer Groot Kormelink na dit seizoen uit elkaar

1 keer bekeken

LIEVELDE – Voetbalvereniging Erix en hoofdtrainer Peter Groot Kormelink beëindigen na het seizoen 2025-2026 hun samenwerking. Beide partijen hebben in goed overleg besloten niet met elkaar verder te gaan.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Groot Kormelink stond de afgelopen jaren voor de groep en wordt binnen de club gewaardeerd om zijn inzet en betrokkenheid. “We bedanken Peter voor zijn energie en toewijding,” laat het bestuur weten. Tot het einde van het seizoen blijven trainer en spelersgroep zich volledig richten op het behalen van de sportieve doelstellingen.

De komende periode start Erix met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2026-2027.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)