Erix en trainer Groot Kormelink na dit seizoen uit elkaar
LIEVELDE – Voetbalvereniging Erix en hoofdtrainer Peter Groot Kormelink beëindigen na het seizoen 2025-2026 hun samenwerking. Beide partijen hebben in goed overleg besloten niet met elkaar verder te gaan.
Groot Kormelink stond de afgelopen jaren voor de groep en wordt binnen de club gewaardeerd om zijn inzet en betrokkenheid. “We bedanken Peter voor zijn energie en toewijding,” laat het bestuur weten. Tot het einde van het seizoen blijven trainer en spelersgroep zich volledig richten op het behalen van de sportieve doelstellingen.
De komende periode start Erix met de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2026-2027.
