Geen nieuwe beoordeling uitbreiding zwembad Meekenesch
LICHTENVOORDE – Oost Gelre Vooruit vroeg dinsdagavond 14 oktober tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering aandacht voor de toekomst van zwembad Meekenesch. Raadslid Alfred Wopereis wees op het groeiende gebruik van het bad – van circa 49.000 bezoekers in 2019 naar ruim 70.000 in 2024 – en de toenemende wachtlijsten voor zwemlessen en doelgroepprogramma’s. Ook kan zwemvereniging Livo geen thuiswedstrijden spelen omdat het bad niet aan de wedstrijdnormen voldoet.
Volgens Wopereis toont een nieuw rapport van Stichting Exploitatie Meekenesch (SEM) aan dat uitbreiding mogelijk is zonder extra jaarlijkse gemeentelijke bijdrage, mede dankzij duurzame en innovatieve technieken zoals AI-gestuurde energieopslag, warmtepompen en zonnepanelen. Hij vroeg het college om deze vernieuwde variant opnieuw te beoordelen en te onderzoeken of de uitvoering eventueel gefaseerd kan plaatsvinden.
Wethouder Ellen Düsseldorp maakte namens het college duidelijk dat er geen herbeoordeling komt. “De raad heeft de opdracht gegeven en het rapport ontvangen; dat is de uitkomst. We gaan niet over tot een herbeoordeling, want die zal geen andere inzichten opleveren,” zei ze.
Ook acht het college het op dit moment financieel onverantwoord om een krediet beschikbaar te stellen voor uitbreiding. “Gezien de aanzienlijke impact op de meerjarenbegroting kunnen we daar nu niet mee instemmen.” De wethouder benadrukte dat het uiteindelijk aan de gemeenteraad is om hierover een besluit te nemen.
Een toelichting op het onderzoek en de cijfers volgt later deze week tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met Stichting Exploitatie Meekenesch.
