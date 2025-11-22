Gemeente Bronckhorst legt ‘Schuifpuzzel Zelhem’ op tafel

50 keer bekeken

ZELHEM – De gemeente Bronckhorst presenteert een ontwikkelvisie voor Zelhem onder de noemer ‘Schuifpuzzel Zelhem’. Doel is om onderwijs, sport, wonen en werken beter op elkaar af te stemmen en tegelijk ruimte te maken voor nieuwe woningen en bedrijven.

Aanleiding zijn onder meer de voorgenomen fusie van de basisscholen CBS De Meene en CBS ’t Loo en de wens van voetbalvereniging ZZC’20 voor één aaneengesloten sportpark. In de voorkeursvariant verhuist ZZC’20 naar de Stikkenweg 21, net buiten de kern, en komt er rond sporthal De Pol ruimte voor een nieuw schoolgebouw en later woningbouw.

Ook sportpark Pluimerskamp komt in dit scenario vrij voor woningen. Aan de kant van de Pluimersdijk ziet woningcorporatie ProWonen mogelijkheden voor modulaire huurwoningen. Bij de Halseweg Oost wordt een ruimtereservering gemaakt voor een mogelijke opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen; als die niet nodig blijkt, wordt daar eveneens woningbouw voorzien.

Wethouder Emmeke Gosselink: „Door alle plannen als één geheel te bekijken, benutten we kansen en maken we keuzes die Zelhem toekomstbestendig maken – voor scholen, sportverenigingen én woningzoekenden.”

De plannen hangen sterk af van overeenstemming met de agrariër aan de Stikkenweg en voetbalvereniging ZZC’20. Pas daarna kan de gemeenteraad besluiten over de aankoop van de grond en de verhuizing van de club.

📅 Informatiebijeenkomst: datum volgt, gepland voor direct omwonenden

📍 Zelhem (diverse locaties: De Pol, Pluimerskamp, Stikkenweg 21 e.o.)

💶 Deelname informatieavond: gratis

🔗 Meer info: via gemeente Bronckhorst (bronckhorst.nl)

