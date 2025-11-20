Good Boern: Now en Straks brengt boeren en partners samen in Groenlo

45 keer bekeken

GROENLO – Ruim 200 boeren, bestuurders en ketenpartners kwamen donderdag 13 november bijeen in Bommelwereld voor Good Boern: Now en Straks. Centraal stond één vraag: hoe blijft het boerenbedrijf toekomstbestendig in een tijd van scherpe regels, maatschappelijke druk en grote economische veranderingen?

Boeren uit de Achterhoek en Twente vertelden openhartig over de uitdagingen die zij dagelijks ervaren: vergunningen, stikstof, investeringen in dierenwelzijn en bodemkwaliteit, maar ook de druk op gezinnen en de vraag of het bedrijf kan worden overgedragen aan de volgende generatie. Tijdens een panelgesprek onder leiding van Gerda Verburg klonk vooral de roep om duidelijk beleid. “Boeren zijn niet het probleem, maar onderdeel van de oplossing,” benadrukte Verburg. “Ze zoeken naar kansen voor morgen, maar hebben wél stabiliteit nodig. Voedselzekerheid is geen vanzelfsprekendheid.”

In drie workshops doken deelnemers in thema’s zoals het boerenerf van de toekomst (energie en verduurzaming), nieuwe verdienmodellen en de toenemende mentale druk op boerengezinnen. Vooral dat laatste onderwerp maakte veel los: openheid binnen het gezin en tijdig praten over keuzes bleek een belangrijke sleutel. De bijeenkomst onderstreepte volgens de organisatoren dat samenwerking essentieel blijft. De opgehaalde signalen worden meegenomen door het Nationaal Klimaat Platform en regionale partners, die verder werken aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.

