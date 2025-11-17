Lichte belastingstijgingen in Oost Gelre in 2026

47 keer bekeken

OOST GELRE – Het college van B&W heeft ingestemd met een reeks voorstellen om de belastingverordeningen voor 2026 te actualiseren. De aanpassingen volgen uit de eerder vastgestelde programmabegroting en moeten zorgen voor een gezonde financiële basis in het komende jaar.

De belangrijkste wijzigingen zijn lichte tariefsverhogingen bij diverse gemeentelijke belastingen. Zo stijgt de hondenbelasting met 2% en gaat de toeristenbelasting eveneens met 2% omhoog, naar €1,47 per persoon per nacht. De rioolheffing wordt vastgesteld op €2,00 per m³ water, terwijl ook de reclamebelasting, precariobelasting en de OZB-opbrengst stijgen met 2%.

Verder worden de tarieven in de legesverordening met 2% verhoogd en waar mogelijk volledig kostendekkend gemaakt. Ook de afvalstoffenheffing wordt opnieuw berekend, zodat deze uitkomt op een kostendekkende opbrengst. Volgens het college zijn de aanpassingen noodzakelijk om voorzieningen op peil te houden.

