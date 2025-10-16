Nieuwe regels geven inwoners meer zeggenschap over windmolens

OOST GELRE/BERKELLAND – Inwoners krijgen meer invloed op de ontwikkeling van windmolens in hun omgeving. De gemeenteraden van Oost Gelre en Berkelland hebben de Verordening lokaal zeggenschap en eigendom bij grootschalige windenergieprojecten vastgesteld. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2026.

De verordening zorgt ervoor dat inwoners en lokale bedrijven mede-eigenaar kunnen worden van windmolens, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie of door zelf te investeren. Ook krijgen ze zeggenschap over wat er met de opbrengsten gebeurt.

Wethouder Gerjan Teselink (Oost Gelre) benadrukt dat de maatregel voortkomt uit gesprekken met inwoners van zoekgebied K, dat beide gemeenten delen.

“Inwoners willen meedenken én meeprofiteren. Dankzij deze verordening kan dat nu ook. De opbrengsten komen deels ten goede aan de gemeenschap.”

Zijn collega Hans van der Noordt (Berkelland) vult aan:

“Met deze verordening lopen we voorop in Nederland. Inwoners zijn nu écht aan zet bij windprojecten.”

In de komende maanden organiseren de gemeenten een informatie- en consultatieronde om uit te leggen hoe inwoners kunnen meedoen en invloed kunnen uitoefenen.

📅 Inwerkingtreding: 1 januari 2026

📍 Gebied: Zoekgebied K (gemeentegrens Oost Gelre – Berkelland)

💡 Onderwerp: lokaal eigendom en zeggenschap bij windenergie

🔗 Meer info: gemeentepagina’s Oost Gelre en Berkelland

Wist je dat Oost Gelre en Berkelland tot de eerste gemeenten in Nederland behoren die lokaal eigendom bij windprojecten wettelijk vastleggen?

