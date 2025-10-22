Oost Gelre klaar voor Tweede Kamerverkiezingen

OOST GELRE – Woensdag 29 oktober 2025 gaan de inwoners van Oost Gelre naar de stembus voor de verkiezing van de Tweede Kamer. De gemeente heeft achttien stembureaus ingericht in Lichtenvoorde, Groenlo, Lievelde, Harreveld en Mariënvelde.

Inwoners kunnen op 29 oktober tussen 07.30 en 21.00 uur stemmen. De stembureaus in Lichtenvoorde bevinden zich in het gemeentehuis aan de Varsseveldseweg 2, Den Diek aan de Dijkstraat 30, De Schoppe aan de Johannes Vermeerstraat 50, De Swite aan de Hendrik Leemreizestraat 2, De Treffer aan de Raadhuisstraat 18 en De Zandschoppe 1 en 2 aan de Varsseveldseweg 62a. In Groenlo kan worden gestemd bij City Lido (Kerkstraat 6), De Mattelier 1 en 2 (Mattelierstraat 19), het Vincentiushuis (Ruurloseweg 13b) en bij de voormalige voetbalclub Grolse Boys (Beltrumseweg 3b). Ook in de dorpen is een stembureau aanwezig: Dorpshuis ’t Kempken in Harreveld, het Bernard Vos Clubhuus in Lievelde en BMV Mariënvelde in Mariënvelde. Een compleet overzicht staat op www.oostgelre.nl/stembureaus.

Wie gaat stemmen, neemt een geldig identiteitsbewijs mee – paspoort, ID-kaart of rijbewijs – dat maximaal vijf jaar verlopen mag zijn. Vergeet ook de stempas en het stembiljet niet. Wie zelf niet kan stemmen, kan iemand machtigen.

In meerdere stembureaus, waaronder De Mattelier in Groenlo en Den Diek in Lichtenvoorde, zijn voorzieningen aanwezig voor slechtzienden, zoals een stemmal en audio-ondersteuning. Daarnaast wordt in sommige bureaus gewerkt met zogenoemde prokkelduo’s – mensen met en zonder beperking die samen kiezers ontvangen. De gemeente verwacht de meeste drukte in de vroege ochtend en aan het begin van de avond; wie rustig wil stemmen, kan dat het beste in de middag doen.

De voorlopige uitslagen worden op donderdag 30 oktober bekendgemaakt, de definitieve telling volgt enkele dagen later. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2023 lag de opkomst in Oost Gelre op 82 procent, iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit jaar mogen bovendien ruim 750 jongeren voor het eerst hun stem uitbrengen. Scholen zoals het Marianum in Groenlo en Lichtenvoorde organiseren vooraf een scholierenverkiezing om jongeren te betrekken bij democratie.

Wist je dat in Oost Gelre meer dan 24.000 inwoners stemgerechtigd zijn, waarvan ruim 30 procent ouder dan 65 jaar is?

