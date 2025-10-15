Oost Gelre klaar voor Tweede Kamerverkiezingen

OOST GELRE – Woensdag 29 oktober gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Ook in de gemeente Oost Gelre kunnen inwoners hun stem uitbrengen tussen 07.30 en 21.00 uur op een van de 18 stembureaus in Lichtenvoorde, Groenlo en Lievelde.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Om te stemmen is een stempas en een geldig legitimatiebewijs nodig. Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen. Nieuw dit jaar is extra aandacht voor de toegankelijkheid: in twee stembureaus wordt gewerkt met zogeheten prokkelduo’s (duo’s van mensen met en zonder beperking), en slechtzienden kunnen gebruikmaken van een stemmal met soundbox.

De telling van de stemmen begint direct na het sluiten van de stembussen. De uitslagen worden vervolgens centraal vastgesteld door het hoofdstembureau. Op donderdag 30 oktober blijft de afdeling Burgerzaken gesloten.

📅 Woensdag 29 oktober, 07.30–21.00 uur

📍 Diverse stembureaus in Lichtenvoorde, Groenlo en Lievelde

🔗 www.oostgelre.nl/verkiezingen | www.elkestemtelt.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)