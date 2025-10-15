Oost Gelre klaar voor Tweede Kamerverkiezingen
OOST GELRE – Woensdag 29 oktober gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Ook in de gemeente Oost Gelre kunnen inwoners hun stem uitbrengen tussen 07.30 en 21.00 uur op een van de 18 stembureaus in Lichtenvoorde, Groenlo en Lievelde.
Om te stemmen is een stempas en een geldig legitimatiebewijs nodig. Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen. Nieuw dit jaar is extra aandacht voor de toegankelijkheid: in twee stembureaus wordt gewerkt met zogeheten prokkelduo’s (duo’s van mensen met en zonder beperking), en slechtzienden kunnen gebruikmaken van een stemmal met soundbox.
De telling van de stemmen begint direct na het sluiten van de stembussen. De uitslagen worden vervolgens centraal vastgesteld door het hoofdstembureau. Op donderdag 30 oktober blijft de afdeling Burgerzaken gesloten.
📅 Woensdag 29 oktober, 07.30–21.00 uur
📍 Diverse stembureaus in Lichtenvoorde, Groenlo en Lievelde
🔗 www.oostgelre.nl/verkiezingen | www.elkestemtelt.nl
