Struinen in Ratum, Winterswijk

WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 18 november 2023 een stevige wandeling door Ratum. Zin in een uitdagende tocht door een gebied waar je niet veel wandelaars tegenkomt? Ga dan mee struinen door Ratum. De boswachter weet die kleine paadjes, waar vaak de mooiste dingen te zien zijn. Deze wandeling is niet geschikt voor jonge kinderen. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Tijd: start om 14.00 uur. Duur: ca. 2,5 uur.

Deelname: 5,00 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Tip van de boswachter: Je hebt stevige schoenen en een goede wandelconditie nodig.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/excursies

