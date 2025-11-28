Tijdelijke noodopvang voor 130 statushouders op De Betteld in Zelhem
ZELHEM – Vakantiepark De Betteld in Zelhem vangt vanaf 8 december maximaal 130 nareizende statushouders op. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die worden herenigd met een familielid dat al in Nederland verblijft. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft De Betteld gevraagd om deze tijdelijke noodopvang om zo de druk op de overvolle asielzoekerscentra te verlichten.
Omdat er door de hoge instroom te weinig plek is in reguliere centra, zoekt het COA locaties die direct beschikbaar zijn. De Betteld heeft hiermee ingestemd en maakt de accommodaties klaar. De opvang duurt naar verwachting tot eind maart 2026. De begeleiding van de groep ligt volledig bij het COA.
Wethouder Zorg en Welzijn Hans Puijk laat weten begrip te hebben voor de situatie: “Het betekent dat deze mensen in Zelhem voorlopig een veilig dak boven hun hoofd krijgen. Zo voorkomen we dat zij in een onmenselijke situatie terechtkomen. We hopen dat onze inwoners hiervoor ook begrip tonen. Omwonenden hebben wij persoonlijk geïnformeerd.”
