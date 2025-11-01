VVD en CDA blijven sterk in Oost Gelre – PVV in opmars

OOST GELRE – De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2025 in de gemeente Oost Gelre laat zien dat de VVD opnieuw de grootste partij is, met 3518 stemmen. Toch blijft het CDA opvallend sterk: met 4163 stemmen weet de christendemocratische partij lokaal nog steeds veel kiezers te binden, ondanks landelijke verliezen.

De PVV boekt ook in Oost Gelre een forse winst en stijgt naar 2938 stemmen. Vooral in Groenlo en Lichtenvoorde krijgt de partij meer steun dan bij de vorige verkiezingen. De BoerBurgerBeweging (BBB) blijft populair in de dorpen en scoort hoog in stembureaus in Mariënvelde, Zieuwent en Harreveld, waar de partij haar agrarische achterban weet vast te houden.

GroenLinks/PvdA behaalt met 1332 stemmen een bescheiden resultaat, maar doet het relatief goed in de grotere kernen, zoals bij De Mattelier en City Lido in Groenlo. Ook D66 (3010 stemmen) weet daar haar progressieve aanhang te behouden.

De uitslagen benadrukken de politieke scheidslijn tussen stad en platteland: stedelijke kernen stemmen overwegend liberaal of progressief, terwijl de dorpen trouw blijven aan het CDA en BBB.

Vergeleken met 2023 is de verschuiving duidelijk: waar toen de BBB nog bovenaan stond, grijpt nu opnieuw de VVD de leiding. Tegelijk laat het CDA zien dat het in Oost Gelre een trouwe achterban behoudt.

