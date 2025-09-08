Lintvelde wint Festunique met “Patserbak”
BELTRUM – Wagenbouwgroep Lintvelde heeft zondag tijdens een zonovergoten Festunique de eerste prijs van de vakjury in de wacht gesleept. Hun creatie Patserbak werd beloond met 5.175 punten. De tweede plek ging naar De Toekomst met Glas in Lood (5.065 punten), gevolgd door Oet Alle Windstreken met Geisha (4.820 punten).
Hoewel Lintvelde de vakjury overtuigde, was De Toekomst favoriet bij het publiek. Het publiek plaatste Lintvelde op de tweede plek en zette De Vikings met Goudkoorts op de derde plaats.
Jeugdcorso
De jeugd liet zich ook niet onbetuigd. De jury riep “De Beltrumse Grondverzetters” van Siem, Hidde en Sten uit tot beste creatie. In de categorie panelen ging de winst naar Spiderman van Huub en Cas.
Traditie
Maandagochtend stond in Beltrum het traditionele ringsteken op de fiets op het programma. Bij de heren ging de winst naar Bennie Nijhuis, bij de dames naar Corina Groot Zevert. Bij de jeugd won Tess Middelhuis. Ook basisschoolkinderen konden zich uitleven met diverse kinderspelen.
Uitslagen Festunique 2025
Grote wagens – Vakjury
-
Lintvelde – Patserbak
-
De Toekomst – Glas in Lood
-
Oet Alle Windstreken – Geisha
-
The Rising Klunt – Beltrum City Express
-
De Vikings – Goudkoorts
-
Wielderink – Dwergenvolk
-
De Losse Flodders – Natuurgeweld
-
Dynamite – Huizenmarkt
-
De Slinge – Ondergronds
Grote wagens – Publieksprijs
-
De Toekomst – Glas in Lood
-
Lintvelde – Patserbak
-
De Vikings – Goudkoorts
Jeugdcorso – Vakjury
-
De Beltrumse Grondverzetters – Siem, Hidde en Sten
-
Party Animals – Mick, Mart, Floor en Kees
-
Feestje? – Steffi, Sophie en Lot
-
Zoete Vriendinnetjes – Saar, Jamie en Diede
-
Poezen Pret – Amy, Carmen en Arthur
-
Kapper Stinie – Noud en Jill
-
Ik Roekoe – Broez, Jim, Tygo, Dex, Mik en Loek
-
Lolliepops – Nore
-
Big Money – Nienke, Fien, Eline, Fay, Puk en Yuna
-
Schavuiten op zoek naar Duiten – Jouke, Mats, Ties en Fijs
-
Lolliepops – Joly, Liz, Luus, Mies, Veerle en Rosalie
-
Het ontplofte taartfeestje – Hanne, Sam en Sara
-
De Lalala Lava’s – Morris, Tijn, Duc en Noud
-
Make-Up Power – Fenne, Pam, Juul, Nouk, Liv en Suus
-
We kunnen ons ei niet kwijt – Bram, Loek en Boet
-
Labubu – Lizzy, Zoë, Nikkie en Bente
-
Minecraft – Odin
-
Aapjes kijken – Boaz, Sam, Jack en Seb
-
Als ze ons missen, zijn we vissen – Duuk, Vince, Dani en Ian
Jeugdcorso – Panelen
-
Spiderman – Huub en Cas
-
Patserbakkie – Lintvelde kids
-
De Kroon – BSO de Belhamel
-
Liefde Blijdschap – Grace en Nathaniel
Ringsteken fiets – Heren
-
Bennie Nijhuis
-
Erik Branten
-
Stef te Woerd
Ringsteken fiets – Dames
-
Corina Groot Zevert
-
Ingrid Groot Zevert
-
Vera Ribbers
Ringsteken fiets – Jeugd
-
Tess Middelhuis
-
Wout Schilderink
