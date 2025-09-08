Lintvelde wint Festunique met “Patserbak”

BELTRUM – Wagenbouwgroep Lintvelde heeft zondag tijdens een zonovergoten Festunique de eerste prijs van de vakjury in de wacht gesleept. Hun creatie Patserbak werd beloond met 5.175 punten. De tweede plek ging naar De Toekomst met Glas in Lood (5.065 punten), gevolgd door Oet Alle Windstreken met Geisha (4.820 punten).

Hoewel Lintvelde de vakjury overtuigde, was De Toekomst favoriet bij het publiek. Het publiek plaatste Lintvelde op de tweede plek en zette De Vikings met Goudkoorts op de derde plaats.

Jeugdcorso

De jeugd liet zich ook niet onbetuigd. De jury riep “De Beltrumse Grondverzetters” van Siem, Hidde en Sten uit tot beste creatie. In de categorie panelen ging de winst naar Spiderman van Huub en Cas.

Traditie

Maandagochtend stond in Beltrum het traditionele ringsteken op de fiets op het programma. Bij de heren ging de winst naar Bennie Nijhuis, bij de dames naar Corina Groot Zevert. Bij de jeugd won Tess Middelhuis. Ook basisschoolkinderen konden zich uitleven met diverse kinderspelen.

Uitslagen Festunique 2025

Grote wagens – Vakjury

Lintvelde – Patserbak De Toekomst – Glas in Lood Oet Alle Windstreken – Geisha The Rising Klunt – Beltrum City Express De Vikings – Goudkoorts Wielderink – Dwergenvolk De Losse Flodders – Natuurgeweld Dynamite – Huizenmarkt De Slinge – Ondergronds

Grote wagens – Publieksprijs

De Toekomst – Glas in Lood Lintvelde – Patserbak De Vikings – Goudkoorts

Jeugdcorso – Vakjury

De Beltrumse Grondverzetters – Siem, Hidde en Sten Party Animals – Mick, Mart, Floor en Kees Feestje? – Steffi, Sophie en Lot Zoete Vriendinnetjes – Saar, Jamie en Diede Poezen Pret – Amy, Carmen en Arthur Kapper Stinie – Noud en Jill Ik Roekoe – Broez, Jim, Tygo, Dex, Mik en Loek Lolliepops – Nore Big Money – Nienke, Fien, Eline, Fay, Puk en Yuna Schavuiten op zoek naar Duiten – Jouke, Mats, Ties en Fijs Lolliepops – Joly, Liz, Luus, Mies, Veerle en Rosalie Het ontplofte taartfeestje – Hanne, Sam en Sara De Lalala Lava’s – Morris, Tijn, Duc en Noud Make-Up Power – Fenne, Pam, Juul, Nouk, Liv en Suus We kunnen ons ei niet kwijt – Bram, Loek en Boet Labubu – Lizzy, Zoë, Nikkie en Bente Minecraft – Odin Aapjes kijken – Boaz, Sam, Jack en Seb Als ze ons missen, zijn we vissen – Duuk, Vince, Dani en Ian

Jeugdcorso – Panelen

Spiderman – Huub en Cas Patserbakkie – Lintvelde kids De Kroon – BSO de Belhamel Liefde Blijdschap – Grace en Nathaniel

Ringsteken fiets – Heren

Bennie Nijhuis Erik Branten Stef te Woerd

Ringsteken fiets – Dames

Corina Groot Zevert Ingrid Groot Zevert Vera Ribbers

Ringsteken fiets – Jeugd

Tess Middelhuis Wout Schilderink

