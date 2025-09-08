ma 8 sep — Groenlo: 22°C • 16°–23° meer weer →

Lintvelde wint Festunique met “Patserbak”

Redactie 8 september 2025 159
Foto: Martijn Koolmees.

BELTRUM – Wagenbouwgroep Lintvelde heeft zondag tijdens een zonovergoten Festunique de eerste prijs van de vakjury in de wacht gesleept. Hun creatie Patserbak werd beloond met 5.175 punten. De tweede plek ging naar De Toekomst met Glas in Lood (5.065 punten), gevolgd door Oet Alle Windstreken met Geisha (4.820 punten).

Hoewel Lintvelde de vakjury overtuigde, was De Toekomst favoriet bij het publiek. Het publiek plaatste Lintvelde op de tweede plek en zette De Vikings met Goudkoorts op de derde plaats.

Jeugdcorso

De jeugd liet zich ook niet onbetuigd. De jury riep “De Beltrumse Grondverzetters” van Siem, Hidde en Sten uit tot beste creatie. In de categorie panelen ging de winst naar Spiderman van Huub en Cas.

Traditie

Maandagochtend stond in Beltrum het traditionele ringsteken op de fiets op het programma. Bij de heren ging de winst naar Bennie Nijhuis, bij de dames naar Corina Groot Zevert. Bij de jeugd won Tess Middelhuis. Ook basisschoolkinderen konden zich uitleven met diverse kinderspelen.

Uitslagen Festunique 2025

Grote wagens – Vakjury

  1. Lintvelde – Patserbak

  2. De Toekomst – Glas in Lood

  3. Oet Alle Windstreken – Geisha

  4. The Rising Klunt – Beltrum City Express

  5. De Vikings – Goudkoorts

  6. Wielderink – Dwergenvolk

  7. De Losse Flodders – Natuurgeweld

  8. Dynamite – Huizenmarkt

  9. De Slinge – Ondergronds

Grote wagens – Publieksprijs

  1. De Toekomst – Glas in Lood

  2. Lintvelde – Patserbak

  3. De Vikings – Goudkoorts

Jeugdcorso – Vakjury

  1. De Beltrumse Grondverzetters – Siem, Hidde en Sten

  2. Party Animals – Mick, Mart, Floor en Kees

  3. Feestje? – Steffi, Sophie en Lot

  4. Zoete Vriendinnetjes – Saar, Jamie en Diede

  5. Poezen Pret – Amy, Carmen en Arthur

  6. Kapper Stinie – Noud en Jill

  7. Ik Roekoe – Broez, Jim, Tygo, Dex, Mik en Loek

  8. Lolliepops – Nore

  9. Big Money – Nienke, Fien, Eline, Fay, Puk en Yuna

  10. Schavuiten op zoek naar Duiten – Jouke, Mats, Ties en Fijs

  11. Lolliepops – Joly, Liz, Luus, Mies, Veerle en Rosalie

  12. Het ontplofte taartfeestje – Hanne, Sam en Sara

  13. De Lalala Lava’s – Morris, Tijn, Duc en Noud

  14. Make-Up Power – Fenne, Pam, Juul, Nouk, Liv en Suus

  15. We kunnen ons ei niet kwijt – Bram, Loek en Boet

  16. Labubu – Lizzy, Zoë, Nikkie en Bente

  17. Minecraft – Odin

  18. Aapjes kijken – Boaz, Sam, Jack en Seb

  19. Als ze ons missen, zijn we vissen – Duuk, Vince, Dani en Ian

Jeugdcorso – Panelen

  1. Spiderman – Huub en Cas

  2. Patserbakkie – Lintvelde kids

  3. De Kroon – BSO de Belhamel

  4. Liefde Blijdschap – Grace en Nathaniel

Ringsteken fiets – Heren

  1. Bennie Nijhuis

  2. Erik Branten

  3. Stef te Woerd

Ringsteken fiets – Dames

  1. Corina Groot Zevert

  2. Ingrid Groot Zevert

  3. Vera Ribbers

Ringsteken fiets – Jeugd

  1. Tess Middelhuis

  2. Wout Schilderink

