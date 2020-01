Wanneer heet vergeetachtigheid dementie?

BERKELLAND / BORCULO – Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel waarbij iemand zich tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij dementie is de informatie niet meer toegankelijk en lijkt het alsof deze voorgoed is verdwenen.

Bij vergeetachtigheid is sprake van ‘normale’ geheugenklachten. Iedereen vergeet weleens iets. Het lukt bijvoorbeeld niet om op iemands naam te komen, waar liggen ook alweer de huissleutels of een afspraak die per abuis vergeten wordt. Vergeetachtigheid verstoort het dagelijkse leven niet. Iemand die vergeetachtig is, kan zonder moeite het huishouden doen, de financiën regelen en activiteiten ondernemen.

De symptomen van dementie zijn vele malen ernstiger. De informatie verdwijnt langzaam maar zeker uit het geheugen of is niet meer toegankelijk. Iemand met dementie krijgt moeite met plaats en tijd, en verdwaalt in een bekende omgeving. Of vergeet dingen die in de loop van het leven zijn geleerd. Iemand met dementie vergeet niet alleen de naam van een kennis, maar herkent de persoon op een gegeven moment niet meer. Ook kunnen problemen met de taal ontstaan en verandert het gedrag van iemand met dementie. Voor mensen met dementie zijn veel dagelijkse handelingen al gauw te moeilijk.

Met Loes Steinebach, voorlichter bij Alzheimer Nederland, praten we erover, delen we ervaringen en kunnen vragen gesteld worden.

Alzheimer Café Berkelland

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert iedere tweede dinsdag van de maand een Alzheimer Café in Borculo. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Café is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Wanneer: dinsdag 14 januari 2020

Waar: Grand café van het woonzorgcentrum Careaz J.W.Andriessen, Koppeldijk 40 in Borculo.

Hoe laat: van 19.30 uur tot 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411