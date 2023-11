Verrassende CINEbieb-films in December

RUURLO / BORCULO – Gedurende de maand december presenteren de vrijwilligers van CINEbieb Borculo en Ruurlo respectievelijk de films ‘A Man Called Otto’ op 8 december en ‘Broker’ op 29 december. Na elke vertoning is er gelegenheid om onder het genot van een drankje met anderen over de film te discussiëren. Reserveringen kunnen worden gemaakt via www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

‘A Man Called Otto’

Op vrijdagavond 8 december wordt in de bibliotheek van Borculo de film ‘A Man Called Otto’ vertoond, aanvang om 20.00 uur. Deze Amerikaanse komedie-dramafilm uit 2022, geregisseerd door Marc Forster, is gebaseerd op het boek ‘En man som heter Ove’ van de Zweedse schrijver Fredrik Backman. De hoofdrol wordt vertolkt door Tom Hanks. Sinds het overlijden van zijn vrouw Sonya is Otto chagrijnig en depressief geworden. Hij voelt zich oud en wacht enkel nog op het einde. Nadat hij zijn baan heeft verloren, dwaalt hij doelloos rond, houdt hij zijn buurtgenoten in de gaten en raakt hij verwikkeld in conflicten met zijn buren. De komst van een nieuw gezin in de straat, met inbegrip van twee jonge meisjes, zal zijn dagelijkse routine verstoren.

Regisseur: Marc Forster Cast: Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller, Manuel Garcia-Rulfo, Truman Hanks, Mike Birbiglia

‘Broker’

Voor de maand december hebben de vrijwilligers van CINEbieb Ruurlo de film ‘Broker’ geselecteerd. Deze film wordt vertoond op vrijdagavond 29 december om 20.00 uur in de bibliotheek van Ruurlo. ‘Broker’, een film van Hirokazu Koreeda, plaatst familieproblemen in de schijnwerpers. Het verhaal begint met een jonge moeder die haar pasgeboren baby achterlaat in een ‘babybox’ bij een kerk. De baby wordt vervolgens gevonden door twee ‘babymakelaars’ die, tegen betaling, op zoek gaan naar nieuwe adoptieouders. Hun gedrag is ongetwijfeld illegaal, maar dat maakt hen nog niet per se slecht. Vooral niet in de visie van Kore-eda, die uiteindelijk de twee ontvoerders laat samenwerken met de moeder en hen de zorg toevertrouwt voor een zevenjarig weeskind. Kore-eda toont zich op zijn best wanneer hij met mededogen, doch zonder sentimentaliteit, naar de uitdagingen kijkt waarmee vaak onconventionele gezinnen worden geconfronteerd.

Regisseur: Hirokazu Koreeda Cast: Song Kang-ho, Gang Dong-won, Bae Doona

Programma en Kaartverkoop

In elke deelnemende bibliotheekvestiging zijn boekenleggers beschikbaar met het volledige filmprogramma. Voor een uitgebreid overzicht van alle films, kunt u terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Toegangskaarten voor de films zijn verkrijgbaar op de genoemde website en kosten € 6,00, inclusief een drankje na afloop. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek ontvangen een korting van één euro op de toegangsprijs.