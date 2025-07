Nieuwe expositie ‘Betovering’ langs het Bernarduspad in Bredevoort

BREDEVOORT – In het Vestingpark in Bredevoort is een nieuwe expositie van start gegaan onder de titel ‘Betovering’. Langs het bekende Bernarduspad tonen leden van het Oostgelders Fotografen en Kunstenaars Collectief (OFKC) een kleurrijke en gevarieerde verzameling werken, geïnspireerd op dit magische thema.

De buitententoonstelling is inmiddels een vertrouwd beeld in het park. Het Bernarduspad-project werd in 2008 gestart als initiatief van Stichting Foto21Bredevoort, in samenwerking met het toenmalige OFC (nu OFKC). Sindsdien wordt de expositie jaarlijks mogelijk gemaakt met steun van Bredevoorts Belang, dat het Vestingpark al elf keer ter beschikking stelde.

Tien kunstenaars, tien invalshoeken

Het OFKC bestaat uit tien kunstenaars, elk met een eigen stijl en specialisatie. De deelnemers van dit jaar zijn: Bettina Hogeweg, Gerjo te Linde, Laura de Morree, Wim Peters, Marjan Rosendahl, Judith Spook, Peter van Tuijl, Ton van Vroonhoven, Gert Wielink en Dinie Wikkerink. Hun werk weerspiegelt persoonlijke interpretaties van betovering – van poëtisch tot abstract, van fotografie tot beeldende kunst.

De expositie is gratis toegankelijk en te bezoeken dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang. Een wandeling door het Vestingpark biedt daarmee niet alleen rust en natuur, maar ook ruimte voor verwondering en inspiratie.

Meer informatie over kunst in Bredevoort is te vinden op: www.foto21bredevoort.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in