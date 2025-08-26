Afval rapen met app HelemaalGroen wint terrein in Bronckhorst

BRONCKHORST – Inwoners van Bronckhorst kunnen met de gratis app HelemaalGroen eenvoudig bijdragen aan een schonere leefomgeving. De app registreert wandelroutes waarbij zwerfafval wordt opgeraapt en kleurt die groen op de kaart. Zo is zichtbaar waar al is opgeruimd en welke straten opnieuw aandacht nodig hebben.

Wethouder duurzaamheid Wilko Pelgrom benadrukt het belang van het initiatief: “Zwerfafval is een van de grootste ergernissen. Als gemeente kunnen we niet alles zelf opruimen, daarom zijn we blij dat zoveel inwoners ons helpen. De app laat zien dat je het niet alleen doet, dat werkt inspirerend.”

De gemeente Bronckhorst ondersteunt het Achterhoekse burgerinitiatief van harte en promoot de app via de eigen website en gemeentepagina’s. Inmiddels doen landelijk ruim 17.000 vrijwilligers mee, onder wie steeds meer inwoners van Bronckhorst.

Extra hulp van de gemeente

Wie zich als zwerfafvalvrijwilliger aanmeldt, kan bij de gemeente gratis hulpmiddelen aanvragen, zoals handschoenen, een grijper, een hesje en afvalzakken. Ook is een afvalcontainer of afvalpas mogelijk.

De oproep is duidelijk: hoe meer mensen meedoen, hoe schoner de straten en bermen. “Samen maken we Bronckhorst mooier,” aldus de wethouder.

