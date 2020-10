Anne Letink uit Vorden gekozen als nieuwe jeugdburgemeester van Bronckhorst 

BRONCKHORST – Op onze oproep ‘Wie wil jeugdburgemeester van Bronckhorst worden’ onder leerlingen van groep 7 van de basisscholen in de gemeente kregen we 13 aanmeldingen. Prachtig. Deze waren voorzien van mooie motivaties en een jury vroeg hen vanmiddag allemaal om via een korte presentatie in ons gemeentehuis en het verdedigen van enkele stellingen in een kort debat te laten zien waarom zij geschikt zijn voor deze bijzondere ‘baan’. Anne Letink uit Vorden kwam hiervan als winnaar uit de bus en wordt tijdens de (online) raadsvergadering op 29 oktober om 19.30 uur officieel benoemd.

Burgemeester Marianne Besselink: “Anne maakte indruk door haar goede presentatie. Ze wil een kinderparlement opzetten in Bronckhorst met een vertegenwoordiging van alle scholen in de gemeente. Dit originele idee gaf voor ons de doorslag. Binnenkort spreken we af hoe Anne het jeugdburgemeesterschap verder gaat invullen en bij welke evenementen zij aanwezig zal zijn.”

Wat houdt het jeugdburgemeesterschap in?

De taak van de jeugdburgemeester is leuk, maar ook serieus. Anne zal bijvoorbeeld samen met de echte burgemeester aanwezig zijn bij enkele speciale activiteiten in de gemeente (als de coronasituatie dat toelaat), zoals de uitreiking van het jaarlijkse jeugdlintje. Daarnaast kunnen kinderen in Bronckhorst bij haar terecht als ze ideeën hebben voor de gemeente. De jeugdburgemeester kan deze dan aankaarten bij burgemeester Besselink.

De jury bestond uit burgemeester Marianne Besselink, raadslid Anne Roerdink en huidig jeugdburgemeester Kjeld Kempers. Burgemeester Besselink was digitaal aanwezig, locoburgemeester Evert Blaauw leidde namens haar de bijeenkomst. Anne is een jaar de jeugdburgemeester. Volgend najaar vindt een nieuwe verkiezing plaats. Bronckhorst kiest ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester.