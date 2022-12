Drie genomineerden voor ‘Vrijwilliger van het jaar’ bekend

De gemeente Bronckhorst zet vrijwilligers die zich onderscheiden door hun activiteiten in de gemeente in het zonnetje met de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar’. Tot 15 december kon iedereen personen of groepen aanmelden die deze titel dit jaar verdienen. Wethouder Evert Blaauw van welzijn: ‘De commissie had weer een moeilijke taak om uit alle enorm actieve en bijzondere vrijwilligers(-groepen) een drietal te nomineren voor de vrijwilligersprijs 2022. Elk van de voorgedragen vrijwilligers verdient eigenlijk een prijs.‘

De drie genomineerden zijn in willekeurige volgorde:

Wim Gudde uit Vorden/Kranenburg

Wim zijn hele leven is doordrenkt van vrijwilligerswerk. Deze steun aan de gemeenschap in zijn omgeving is voor hem erg belangrijk. Hij zet zich al tientallen jaren in als vrijwilliger voor onder meer de Voedselbank, als gastheer voor het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg, bestuurslid van s.v. Ratti en Stichting Welzijn Vorden. Ook maakt hij regelmatig een fietstocht met de Duofiets met iemand met een beperking en hij geeft sinds kort taallessen aan Oekraïners.

Lammert Blikman uit Zelhem

Ruim 80 vrijwilligers zorgen 24 uur per dag voor uitzendingen op Lokale Radio en Ideaal TV in Bronckhorst (en Lochem), waar inwoners graag naar luisteren. Zij staan altijd klaar voor de politiek, verenigingen, stichtingen én de individuele bewoners in Bronckhorst. Iedereen kan daardoor gebruik maken van de lokale media om hun activiteiten voor het voetlicht te brengen. Lammert is het boegbeeld van radio Ideaal als voorzitter. Hij staat bijna dag en nacht klaar voor de omroep. Lammert gaat geen gesprek uit de weg, neemt initiatieven, hakt knopen door en is een luisterend oor voor alle vrijwilligers bij de omroep. Ook is hij al jaren de presentator van de wekelijkse politieke uitzending.

Klusgroep SV Halle

Deze fijne klusgroep doet al 25 jaar alle onderhoud op en rond de sportvelden van SV Halle. Het veldonderhoud van zowel de voetbal als volleybal, waaronder het maaien en besproeien bij de voetbalvelden als het aanleggen en onderhouden van het zandveld voor de volleyballers, maar ook kleine reparaties in kantine en kleedkamers. Met man en macht en met veel plezier. De laatste jaren is extra veel werk verzet door de engerlingen en kraaien die de velden op z’n kop zetten.

Eretitel en geldbedrag

De ‘Vrijwilliger van het jaar 2022’ ontvangt naast de eretitel een geldbedrag van € 250,-. De andere twee genomineerden krijgen een geldbedrag van € 100,-. Wie de titel ‘vrijwilliger van 2022’ krijgt, wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2023 in het gemeentehuis aan de Elderinkweg in Hengelo. Een commissie beoordeelde de aanmeldingen en selecteerde de drie genomineerden. Daarbij is onder andere gekeken naar de tijdsperiode dat het vrijwilligerswerk is verricht, de verscheidenheid en de omvang van het vrijwilligerswerk.

Belang vrijwilligerswerk

Met de verkiezing laat de gemeente zijn waardering blijken voor het vrijwilligerswerk. De benoeming is een symbolische prijs en de verkozen vrijwilliger representeert alle Bronckhorster vrijwilligers.

Gerelateerd