SKB heeft contracten met alle zorgverzekeraars voor 2023 rond

WINTERSWIJK – Zoals elk jaar, is er ook nu door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) met alle zorgverzekeraars onderhandeld om tot een goed contract te komen. En met resultaat: deze week is het SKB met alle zorgverzekeraars tot overeenstemming gekomen over de contracten voor 2023. Goed nieuws dus voor inwoners van de Achterhoek.

Voor 2023 heeft het SKB met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit zijn Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, CZ, DSW, ASR, ONVZ, ENO, Zorg en Zekerheid en Caresq. In tegenstelling tot sommige andere ziekenhuizen, heeft het SKB ook een contract met Zilveren Kruis voor de budgetpolis. De zorgkosten van patiënten die bij deze zorgverzekeraars zijn aangesloten, worden vergoed in ons ziekenhuis. Behandelingen uit de basiszorgverzekering worden helemaal vergoed, behalve het eigen risico.

Goede ziekenhuiszorg dichtbij

“Het is elk jaar een puzzel, maar ik ben blij dat we kunnen melden dat we samen met de zorgverzekeraars tot afspraken zijn gekomen voor 2023. Dit is goed nieuws voor de inwoners van de Achterhoek, want zij hebben nu duidelijkheid over de vergoeding van onze zorg door de zorgverzekeraar. Heel fijn dat we patiënten dit kunnen bieden. Dankzij de gezamenlijke afspraken blijft goede ziekenhuiszorg dichtbij, beschikbaar in onze regio”, aldus bestuurder Inge de Wit.

Kijk voor meer informatie op de website: www.skbwinterswijk.nl/zorgverzekeraars-2023

Gerelateerd