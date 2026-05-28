DOETINCHEM — Documentaire over inburgering te zien in Amphion Filmhuis

In het kader van Wereldvluchtelingendag vertoont Filmhuis op woensdag 17 en zaterdag 20 juni de documentaire Klantreis van regisseur Ton van Zantvoort. De film volgt enkele nieuwkomers tijdens hun inburgeringstraject in Breda.

De documentaire laat zien met welke uitdagingen vluchtelingen en andere nieuwkomers te maken krijgen bij hun start in Nederland. Onderwerpen als huisvesting, taalonderwijs, werk, financiële ondersteuning en contact met inwoners komen daarbij aan bod.

Met de film wil het Filmhuis ook aandacht vragen voor Wereldvluchtelingendag op 20 juni, een internationale dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen om stil te staan bij het lot van vluchtelingen wereldwijd.

Na de voorstelling van woensdag 17 juni is er een nagesprek. De documentaire duurt 85 minuten en is toegankelijk voor alle leeftijden.

De vertoningen vinden plaats in Amphion Filmhuis. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Amphion.nl.

💡 Wist je dat Wist je dat gemeenten sinds de invoering van de nieuwe Wet Inburgering verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van nieuwkomers in Nederland?

