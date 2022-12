10e editie van Achterhoekse Talententuin succesvol!

DOETINCHEM – De Achterhoekse Talententuin werd afgelopen vrijdag 25 november druk bezocht met ruim 1400 bezoekers. Een interessant programma met een mix van 100 prachtige Achterhoekse bedrijven, hoofdspreker Chahid Charrak (beter bekend als YouTuber Dutch Performante), interessante masterclasses van Reginald Fonseca (Blockchain & Cryptocurrency Specialist bij Rabobank) en Femme Tech Achterhoek. Het SmartHub Talentstage had 3 jonge talenten uitgenodigd om ons mee te nemen in hun pad naar succes.

<

p dir=”ltr”>Duizenden jongeren kwamen afgelopen vrijdag naar de Talententuin toe en velen maakte hier contact met potentiële werkgevers. Een unieke mogelijkheid om op een laagdrempelige manier tot een match te komen en je te oriënteren op de toekomst. In tien jaar tijd is de Talententuin uitgegroeid tot het grootste carrière-evenement van de Achterhoek. 10 jaar geleden begon het carrière evenement met een handjevol bedrijven en een kleine 100 bezoekers. Dit is in de afgelopen jaren flink gestegen. De 10e editie van de Talententuin telde 100 bedrijven en bijna 1500 bezoekers.

Michelle Hendriksen, projectleider van de Talententuin: ‘’We doen ons best om zoveel mogelijk jongeren in contact te brengen met Achterhoekse bedrijven. Het is natuurlijk fantastisch als er tijdens de Talententuin meteen een match ontstaat. Tijdens de afsluiting van de Talententuin spraken wij verschillende bedrijven die de week na de Talententuin al verschillende kennismakingsgesprekken gepland hebben. Dat is natuurlijk mooi om te horen, dat is waar we het voor doen. Ik ben trots op hoe we dit als team en samen met onze partners en bedrijven voor elkaar hebben gekregen’’.

Deze 10e editie stond er een inspirerend programma voor de bezoeker klaar. Het eerste onderdeel van deze dag werd verzorgd door Femme Tech Achterhoek, vrouwen die met trots in de techniek werkzaam zijn. Hierna volgde de interessante masterclass van Reginald Fonseca, hij nam de bezoeker mee in de wereld van Crypto en Blockchain. Als hoofdspreker was Chahid Charrak aanwezig, hij vertelde hoe hij keihard heeft moeten werken om een succesvol ondernemer te worden en hij in de wereld van social media is terecht gekomen. Vervolgens was het de beurt aan drie jonge talenten tijdens het SmartHub Talentstage. De dag werd samen met de bezoekers en bedrijven afgesloten met een toost op 10 jaar Talententuin. Op naar de volgende 10 jaar!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....