Gelderse Kleiroze voor ‘Gao asteblieft niet weg’ 

ULFT – ‘Gao asteblieft niet weg’, de gevoelige ballad van De Boetners-zanger Kevin Raayman en singer-songwriter Marise den Bakker bleek zondag bij de DRU in Ulft het ‘haevigste’ streektaalliedje uit Achterhoek en Liemers van dit jaar en won de Gelderse Kleiroze.

Het festival in de Dru in Ulft bleek een muzikaal feest dat om meer vraagt. Het presentatiedebuut van Laura van Kaam, oud-winnares van The Voice Kids, was fris en sprankelend, de optredens van Eva Sophie Barkhuysen, Timo van de Sande en Jesse Klein Entink toonden aan dat er veelzijdig jong talent in Achterhoek en Liemers te vinden is. Alle drie straalden zij, voor het eerst met een streektaalnummer, naast gevestigde namen als Jan Ottink en zijn band, de hoofdact van de show.

Verkiezing mooiste liedje

De verkiezing van het mooiste streektaalliedje van het jaar is altijd een belangrijk onderdeel van Plat Gespöld. De door de vakjury genomineerde Paul Mulder, Henry Welling en de Boetners met Marise den Bakker traden op met zowel het genomineerde lied als met andere eigen nummers. Nadat de stemmen van de vakjury en die van het publiek in de zaal bij elkaar waren opgeteld, bleek het lied ‘Goa asteblieft niet weg’, gezongen door Kevin Raayman en Marise den Bakker, met een nipte meerderheid van de stemmen te hebben gewonnen. Juryvoorzitter Henk Muileman las het juryrapport voor en reikte de trofee, de Gelderse Kleiroze, uit. Henry Welling werd net als in 2015 tweede (De Joop Zoetemelk van Plat Gespöld, zoals hij het zelf noemde) met het nummer ‘Klein Zuske’ en Paul Mulder derde met ‘Eén hond, twee hönd’.

Vrouwenstem

Achter het winnende liedje schuilt een mooi verhaal. Een deel van het nummer ontstond al in 2019 tijdens een trip van De Boetners naar de Ardennen om nieuwe muziek te schrijven. Er werd toen echter nog niets mee gedaan. “Toen de hele wereld op slot ging tijdens corona, gingen we met de band opnieuw bezig met nieuwe muziek. Dit keer rustige en akoestische nummers”, vertelt frontman Kevin Raayman. “In aanloop naar deze sessies kwam ‘Goa Asteblieft Niet Weg’ weer bij mij in gedachten. Ik bleef ook telkens een vrouwenstem horen in het nummer. Iemand die haar kant van het verhaal verteld in de song. Ik kwam uit bij Marise Den Bakker. Al geruime tijd wilden we een keertje samen iets opnemen. Dit nummer leek mij daar uiterst geschikt voor. Van het één kwam het ander en Marise kwam langs tijdens de opnamesessies. Het resultaat is een breekbaar nummer over het (bijna) uit elkaar gaan, gezien door de ogen van een man en een vrouw.”

De reacties waren meteen lovend. Zo hebben de band en Marise het liedje al live op Radio 2 in het programma van Giel Beelen gespeeld en heeft het nu dus ook de Gelderse Kleiroze gewonnen.

