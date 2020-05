Studiezaal Erfgoedcentrum weer open

DOETINCHEM – Vanaf donderdag 4 juni 2020 is de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers op donderdag en vrijdag weer geopend voor publiek. Dit geldt uitsluitend voor bezoekers die hiervoor een afspraak hebben gemaakt. Men kan een afspraak maken voor een dagdeel. De afspraak kan gemaakt worden in een reserveringssysteem op de website www.ecal.nu, of telefonisch. Er worden maximaal vier bezoekers op de studiezaal toegelaten.

Veiligheid

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale GGD inzake de veiligheidsmaatregelen die COVID-19 (Corona) vereisen.

Voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers zijn maatregelen getroffen om de vereiste 1,5 meter afstand te kunnen houden en risico’s op besmetting te verkleinen.

De koffiehoek voor bezoekers blijft voorlopig gesloten. Daardoor is er geen mogelijkheid is om meegebrachte consumpties te nuttigen.

Digitale dienstverlening

Onze digitale dienstverlening trachten wij zo goed mogelijk op peil te houden. Het kan echter zijn dat het wat langer dan normaal vereist om informatievragen te beantwoorden en scans te leveren.

Evenementen

Op dit moment zijn de geplande evenementen tot nader bericht afgelast. In de agenda op www.ecal.nu treft u informatie aan over activiteiten die doorgang kunnen vinden als de situatie rondom COVID-19/Corona dit toestaat.

Voor meer informatie kan men contact opnemen via info@ecal.nu of 0314-787078.

