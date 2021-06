Studenten Tuin & landschap leggen zwemvijver aan

Deel dit bericht













DOETINCHEM – Studenten Tuin & landschap van Zone.college in Doetinchem hebben meegewerkt aan de aanleg van een zwemvijver in het buitengebied van Warnsveld. In samenwerking met vijverspecialist Valle Verzasca werkten de mbo-studenten aan de vijverrand en het filtersysteem. Een medewerker van het bedrijf (tevens oud-student van de opleiding) gaf uitleg over de aanleg en de werking van het plantenfilter.

Het aanleggen van een zwemvijver is steeds vaker onderdeel van het dagelijks werk van hoveniers. Ook in de opleiding Tuin & landschap wordt hier dus aandacht besteed. Het gaat dan niet alleen om de technische kant, ook het duurzaamheidsaspect komt aan de orde. Jos Melgers, docent Tuin & landschap legt uit: ‘Ecologische zwembassins zijn vriendelijk voor mens en natuur. Er worden namelijk geen chloorderivaten toegevoegd. Vaak moeten klanten een beslissing nemen: een zwembad of een vijver. Een zwemvijver of vijver bad is dan een ideale tussenoplossing. Houd er wel rekening mee dat in een zwemvijver of biologische vijver waterdiertjes en kikkers kunnen zitten. In een klassiek zwembad zitten deze diertjes natuurlijk ook, maar dan overleven ze het niet door het gehalte chloorderivaten.’

Op dit moment volgen ruim 45 studenten de opleiding Tuin & landschap in Doetinchem. Praktijk-rijk leren staat in alle opleidingen centraal. Studenten voeren opdrachten uit in en voor de praktijk en maken zo actief kennis met actuele vraagstukken uit de branche