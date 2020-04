Zone.college geeft telefonisch studieadvies

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

DOETINCHEM – De komende weken organiseert Zone.college uit Doetinchem een kleinschalige voorlichtingsactiviteit voor potentiële mbo-studenten: het telefoongesprek met een docent. Studenten met vragen over een mbo-opleiding kunnen zich via een speciaal formulier op de website aanmelden voor een telefonisch gesprek met een voorlichter van een mbo-opleiding. De groene onderwijsinstelling wil potentiële mbo-studenten zo de mogelijkheid bieden om hun vragen over een mbo-opleiding te blijven stellen en zo helpen bij hun studiekeuze, ondanks de coronacrisis.

Zone.college organiseert normaliter in deze periode nog verschillende voorlichtingsactiviteiten en meeloopdagen mbo om zo potentiele mbo-studenten te helpen bij hun studiekeuze. Vanwege de coronacrisis zijn deze activiteiten gecanceld. Oriëntatie op een vervolgopleiding gebeurt nu voornamelijk online.

Studenten die zich willen aanmelden voor een mbo-opleiding voor het studiejaar 2020-2021 hebben tot 1 mei toelatingsrecht. Dit betekent dat wanneer ze voldoen aan de wettelijke eisen ze altijd een plekje in de opleiding hebben. Bij inschrijven na 1 mei vervalt dit recht en is toelating niet gegarandeerd.

Zone.college in Doetinchem biedt komend schooljaar 6 verschillende opleidingsrichtingen aan variërend van Groen, grond & infra tot Dierverzorging en van Tuin & landschap tot Veehouderij. Studenten die kiezen voor het groene onderwijs bij Zone.college kiezen voor persoonlijk contact, goede faciliteiten, veel praktijk en aandacht voor vakmanschap. Het Zone.college leidt toekomstige vakmensen op met een gezonde en groene kijk op het leven.

Studenten die nog vragen hebben kunnen zich aanmelden via www.zone.college/belafspraak

