GROENLO — Fluisterbootjes brengen deelnemers City of Taste over de gracht van Groenlo

Deelnemers aan City of Taste worden zaterdagavond met fluisterbootjes over de gracht van Groenlo vervoerd. - Foto: Marcel Houwer

De deelnemers aan City of Taste worden zaterdagavond per fluisterboot over de gracht van vervoerd. Tussen het boothuis van Welgelegen en de haven van Brouwersnös varen de boten af en aan om bezoekers naar de verschillende culinaire locaties in de stad te brengen.

Aan de jaarlijkse smaakroute doen dit jaar dertig ondernemers mee. Tijdens het evenement maken deelnemers een tocht langs diverse horecagelegenheden en andere deelnemende bedrijven, waar zij kennismaken met uiteenlopende gerechten en dranken.

De vaartocht over de gracht vormt een opvallend onderdeel van het evenement. Vanaf het water krijgen bezoekers een andere kijk op de historische vestingstad, terwijl zij onderweg genieten van de sfeer van een zomerse avond in .

City of Taste is uitgegroeid tot een van de grotere culinaire evenementen in Groenlo en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. De combinatie van proeven, ontmoeten en varen zorgt voor een bijzondere beleving in de binnenstad.

