Fc Trias JO9-1 – Grol JO9-1 ( 1-0 ) 2-5

GROENLO – De jongens van Grol hebben afgelopen zaterdag veerkracht getoond. In een spannende wedstrijd hebben de jongens een achterstand weten om te buigen in een prachtige overwinning!

Afgelopen zaterdag zijn wij afgereisd naar Winterswijk voor de 3de ontmoeting tegen Fc Trias deze competitie. Waar de eerste wedstrijd thuis kansloos wordt verloren wisten de jongens aan het begin van het jaar in een oefenwedstrijd een gelijk spel uit het vuur te slepen. In deze 3de ontmoeting kan het volgens de leiders John, Niek en Barry niet anders dat er een overwinning behaalt moet kunnen worden.

Onder herfstachtige omstandigheden wordt er om 10.00 uur afgetrapt voor de wedstrijd. Het eerste deel van de wedstrijd gaat gelijk op. Er wordt door beide teams om elke meter gestreden met af te toe erg goed voetbal. Grol krijgt voetballend langzaam iets meer overwicht in de wedstrijd maar zien Trias op een 1-0 voorsprong komen uit een corner. Een kleine domper maar gelukkig laten de jongens het er niet bij zitten. Helaas mist Grol een beetje geluk in de afronding of de laatste pass komt net niet aan. Trias lijkt op een 2-0 voorsprong te komen maar de goed leidende scheidsrechter heeft al gefloten nadat onze doelman Jur geblesseerd is geraakt. Uiteindelijk weet Grol in de deze goede eerste helft niet te scoren en zoeken met een kleine achterstand de kleedkamer op voor de welverdiende ranja. De leiders kunnen enkel lovend zijn over het voetbal dat de jongens op de mat leggen. Nu is het zaak om ons zelf te belonen!

Toch rolt het balletje soms anders dan je hoopt. Nagenoeg direct na rust weet Trias door de verdediging te snijden en schieten de 2-0 binnen. Ondanks deze tegenslag lijkt juist dit 2de tegendoelpunt de jongens van de Grol het juiste zetje te geven. Er wordt een tandje bijgezet en Trias wordt direct na de aftrap terug gedrongen. Binnen 2 minuten weet Bram de aansluitingstreffer te scoren, 2-1. De jongens hebben weer geloof in een goed resultaat en zoeken direct na de aftrap de aanval weer op. Ze zetten de jongens van Trias goed onder druk en zo weet Björn de bal te onderscheppen en stuurt Dario weg. Dario blijft rustig en schuift de bal beheerst achter de doelman, 2-2! Grol heeft de smaak te pakken en weet in de 29ste minuut met een pracht van een aanval de 2-3 te scoren. Na goed verdedigend werk van Björn geeft hij de bal in de diepte op Dario. Dario houdt goed overzicht en zet de bal goed strak voor waarna Jur de bal binnen schiet. In 6 minuten valt alles goed voor de Grol en wordt de achterstand omgebogen in een voorsprong. Trias gaat opportunistischer spelen maar onder leiding van Tygo staat de verdediging als een huis. De enkele keer dat Trias er door weet te komen zijn de schoten deze tweede helft voor keeper Floris. Trias gaat met steeds meer jongens vooruit voetballen waardoor er steeds meer ruimte voorin komt. Een goede uittrap van Floris komt bij Huub terecht die een vrije doortocht heeft naar het doel en de 2-4 binnen schiet in de 35ste minuut. De jongens weten verdedigend veel goed op te lossen en weten steeds makkelijk om te schakelen naar de aanval. Na een goede redding van de keeper van Trias mag Grol een corner nemen. Bram dribbelt met de bal het veld in en weet met een bekeken schot in de verre hoek de eindstand op het scorebord te zetten, 2-5. Grol pakt een pracht van een overwinning dat uitgebreid in de kleedkamer gevierd wordt. Complimenten aan de jongens die ondanks de achterstand goed zijn blijven voetballen en hier uiteindelijk voor zijn beloond!

Volgende week beginnen de jongens aan de laatste competitie voor de zomerstop, hopelijk kunnen ze deze goede lijn doortrekken.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl