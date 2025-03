Jonkheer Sake en Jonkvrouw Tess nieuwe hoogheden van De Tönnekes

GROENLO – Tijdens een feestelijke en tot de nok gevulde Tönnekesavond zijn Jonkheer Sake (de Vries) en Jonkvrouw Tess (Klein Tuente) zaterdagavond onthuld als de nieuwe hoogheden van De Tönnekes. Hun spectaculaire onthulling, geïnspireerd op The Masked Singer, zorgde voor een daverende ontlading in de feesttent ‘Bi-j de karke’.

De spanning was wekenlang opgebouwd, en het tweetal was zichtbaar opgelucht dat het geheim eindelijk wereldkundig gemaakt mocht worden. “Eindelijk mag ’t hoge woord d’r oet!” riep Jonkheer Sake enthousiast. De twee, al veertien jaar vrienden, hielden zich aan een oude afspraak: als een van hen gevraagd zou worden, dan zou de ander de hofhouding vormen. Dat moment is nu aangebroken.

Proclamatie vol knipoogjes

In hun carnavalsproclamatie blikten ze met humor terug op lokale ontwikkelingen en brachten ze speelse knipoogjes naar Grolse tradities en actualiteiten. Zo refereerden ze aan de woningmarkt in Lichtenvoorde, de veranderingen op de markt in Groenlo en de wens om in de toekomst ook vrouwelijke prinsen en adjudanten te zien. Daarnaast spraken ze hun waardering uit voor wagenbouwers en kostuummakers, die de carnavalsoptocht jaarlijks tot een spektakel maken.

Onder het motto ‘Knapp’n ohne Ende’ voeren Sake en Tess dit jaar de Grolse jongeren aan. Met hun uitbundige start is de toon gezet voor een carnaval vol energie, feest en traditie.

Proclamatie

Wi-j, Jonkheer Sake

Oldsten zönne van d’n jongsten zönne van ‘d’n seibel de Vries’ … en oldste snotterlippe van juf Ingrid

Van Tikkietakka-Sambavoetbal oet 020, …tut 010, ‘Mij niet gezien’

Van Nachtburgermeester van de Gans, tut kats-mechollem van gans Grolle!

Van opgeleid bi-j de Elsje-kidz, tut Bözzel van ATTAMOTTAMOTTA!

Van Grolsen missionaris bi-j dahliaclub Teeuws, tut geboren en getogen binnen de Grolse grachte

Van pupken oet Warenhoes Bramer, tut de aovertreffende trap van Prins Max en Adjudant Bart

En

Jonkvrouw Tess

Van ‘met dubbel S’, tut en met de ‘Grolse carnaval…’ YES!!

Dochter van Snikkel Koen .. en Remke, patroonheilige van vulle Grolse carnavalsklofjes

Van Tweedejeugdprins opa Fons en Adjudant papa Koen, tut en met noo Jonkvrouw Tess, het hele feest weer oaver doen.

Van Bikken- en buizenbrengster bi-j Cubanos, tut nooit gin maote holl’n…. en as letst de lampe oet doon!

Bondgenote van Jonkheer Sake, tut vromste deerntjen oet de Plaggenstraote

Verordonneert en máákt bekend dat…..

TEN EERSTEN:

Bi-j ons, daor bunt papieren bi-j, want wi-j bunt beide van binnen de Grolse grachte!

TEN TWEEDEN:

Veur Grols plat smoezen hoofden wi-j neet naor de nonnen in Vught.

Op de buutaovend, én naor papa Koen en ome Bas good eluusterd. Good elukt toch? Mien duch!……Of neet opa?

TEN DAARDEN:

In Lechtenvoorde bedachten ze ne stunt

Doar kö’j no panden huren veur precies wat ze weerd bunt; één euro

TEN VEERDEN:

Verdreetig dat ne Hertog Jan onzen Frederik Hendrik op de markt de kop hef ekost.

Maor ieder naodeel hef zien veurdeel, wi-j bunt no wal mooi van dee lillukke zwarte parasols verlost.

TEN VIEFDEN:

Een prachtig Prinsenpaar dit jaor met Mart en Dirk

Maor ’t wordt no toch echt wal de hoogste tied dat d’r ok ne kere vrouwleu as Prinses en AdjuTANTE wordt op edirkt!

TEN ZESDEN:

De giga grote-Grolse-gekken-polonaise wordt weer ne grote, lange, jofele en kleurrijke stoet.

Dank an al dee fantastische wagenbouwers en klofjes-stikkers, maor ok an dee JUMBO-goeie actie ‘Help de stoet veuroet’

TEN ZEUVENDEN:

Met verdachtmakingen bunt ze bi-j de Tönnekes neet vlot ja.

Zegt ze: ‘Sake kan’t neet worden, den is d’r net bi-j’, maor linkerds, hier stao ik….Tja, ..Attamottamotta!

TEN ACHTSTEN:

Met ‘Nationaal Museum Tachtigjaorige oorlog’ en Bommelwereld krig Grolle een nog mooier smoel

En naost ne ‘KEARL van middenstand’ ok ne echten ‘HEER van stand, ..‘A’j begriept wat ik bedoel’

TEN NEGENDEN:

Neet alleen maor Grolsch-greun in de koelkaste en op taofel, maor ok weer meer in de straote

Want op Peter Cuyper zien gerei steet in Grolle gin maote!

TEN TIENDEN:

Van hardlopen krieg ik nare steken in de zied

Dan toch leever dissen Jonkvrouwsteek, den wil ik van ze lang zal ze laeven neet meer kwiet!

TEN ELFDEN:

Deur ons wark bi-j de APPIE en in de horeca kent wi-j zo’n betjen ieder Grols rosjen wal.

‘Maor no effen neet an de pees!’, Wi-j stort ons no eerst op ‘het feest der feesten’: het Grolse carnaval!!

En dat alles onder ons motto:

‘Knapp’n ohne Ende’

