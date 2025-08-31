Onrust over schrappen vervanging Eibergsewegbrug Groenlo

GROENLO – De vervanging van de brug bij de Eibergseweg in Groenlo gaat voorlopig niet door. Tot verbazing van diverse ondernemers en organisaties heeft het college van B&W dit project uit de begroting geschrapt, zonder nieuwe termijn. Dat blijkt uit een bericht dat raadslid Paul Wallerbos (gemeente Oost Gelre) via Facebook onder de aandacht bracht.

De brug vormt een belangrijke entree naar de stad, maar is volgens betrokkenen verouderd en belemmert boten om de stadsgracht goed te ervaren. Tijdens een eerdere bijeenkomst was toegezegd dat de brug vóór 2027 – als Groenlo 750 jaar stadsrechten viert en de Slag om Grolle 400 jaar geleden wordt herdacht – zou worden vervangen.

Lokale partijen, waaronder Marveld Recreatie, Brouwersnös, VVV Oost Gelre en het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog, stuurden een gezamenlijke brief naar de gemeente. Zij spreken van “een grote teleurstelling” en doen een dringend beroep om het besluit te herzien.

“Het gaat niet alleen om de techniek, maar om de beleving en uitstraling van Groenlo,” aldus de briefschrijvers. Zij vrezen dat de stad toeristisch minder aantrekkelijk wordt zonder een vernieuwde brug.

