ZEDDAM — Humor en herkenning over ouder worden in Natuurtheater Zeddam

Hoe ziet de toekomst eruit als zorgrobots een deel van de ouderenzorg overnemen? Die vraag staat centraal in de voorstelling ‘Een beetje vroeger is de toekomst’ van Rob Heebink, die op vrijdag 12 juni om 20.00 uur te zien is in het .

Heebink, bekend van ‘ ’, combineert cabaret, sketches en videobeelden in een voorstelling over ouder worden, zelfstandig blijven wonen en de uitdagingen van de toekomst. Met humor en herkenbare situaties neemt hij het publiek mee naar een wereld waarin zorgrobot Eddy een belangrijke rol speelt, maar niet altijd doet wat van hem verwacht wordt.

De 34-jarige Heebink werkt al sinds zijn zestiende in de ouderenzorg en kreeg tijdens de coronaperiode landelijke bekendheid door zijn vlogs over het werken met ouderen. In zijn voorstelling laat hij bezoekers lachen, maar zet hij hen ook aan het denken over vragen die iedereen raken. Hoe willen we oud worden? Wie helpt ons als dat nodig is? En welke rol spelen familie, buren en technologie daarbij?

Volgens de maker is de boodschap actueel, omdat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen en de druk op de zorg toeneemt. De voorstelling laat zien dat veranderingen nodig zijn, maar doet dat op een toegankelijke manier met zowel humor als emotie.

Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via de website van het en aan de kassa voorafgaand aan de voorstelling. Bij slecht weer wordt het optreden naar binnen verplaatst. Bezoekers worden hierover vooraf geïnformeerd via de website en sociale media van het theater.

