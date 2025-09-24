Lievelde: gemeente buigt mee met bewoners over verplichte groendaken

LIEVELDE – In het woningbouwplan Vossenburcht in Lievelde stonden vier vrijstaande woningen gepland met een verplichte bijzondere uitstraling: groendaken. Die eis werd vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. Inmiddels heeft het college van B&W van Oost Gelre de regels versoepeld en zijn ook pannendaken toegestaan. Voor één bewoner betekende dit zelfs een financiële tegemoetkoming van €10.000.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het beeldkwaliteitsplan voor de Vossenburcht schreef voor dat de vrijstaande woningen (Vossenburcht 5 en 7 en Wittens Weide 11 en 13) met een groendak gebouwd moesten worden. Meerdere kopers gaven echter de voorkeur aan een pannendak. De gemeente hield aanvankelijk vast aan de regels.

Vergunning per ongeluk verleend

Voor de woning aan Wittens Weide 13 verliep de procedure anders. Tijdens de beoordeling werd over het hoofd gezien dat het bouwplan uitging van een pannendak. De vergunning werd desondanks verleend. Omdat dit besluit niet meer kon worden teruggedraaid, ontstond een uitzonderingssituatie binnen het plan. Nadat bekend werd dat Wittens Weide 13 een pannendak kreeg, vroegen ook de bewoners van Wittens Weide 11 en Vossenburcht 5 toestemming om hun woning met pannen uit te voeren. De bewoners van Wittens Weide 11 wezen op de hoge onderhoudskosten van hun groendak: twee keer per jaar moet onkruid worden verwijderd met valbeveiliging. Ook verkleurde het dak sneller dan verwacht.

Compensatie en juridische afweging

Voor Wittens Weide 11 besloot het college een deel van de kosten te vergoeden. De meerkosten van hun groendak bedroegen ruim €41.000, terwijl het vervangen door pannen nog eens ruim €40.000 kostte. Uiteindelijk kende het college een tegemoetkoming van €10.000 toe.

Voor de woning aan Vossenburcht 5 gold dit niet. Daar koos de eigenaar tijdens de bouw zelf voor pannen. Omdat dit volgens de gemeente geen extra kosten opleverde, werd geen vergoeding verstrekt.

Juridisch benadrukte de afdeling dat er geen grondslag is voor schadevergoeding: de vergunningen met groendak waren onherroepelijk. Het college baseerde de compensatie dus niet op wettelijke verplichtingen, maar op redelijkheid en gelijkheidsbeginsel. De tegemoetkoming wordt gedekt uit de grondexploitatie van het plan Vossenburcht. Daarmee is de zaak financieel afgewikkeld, maar duidelijk is wel dat het experiment met verplichte groendaken in Lievelde niet onomstreden is gebleven.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)