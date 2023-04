Loodzware maar oerend mooie Lochemsebergloop

LOCHEM – Het geduld van de hardloopfanaten werd even danig op de proef gesteld, maar de Lochemsebergloop is terug op de kalender. Nadat het evenement door corona de afgelopen jaren moest worden geschrapt, kon de run afgelopen weekeinde namelijk eindelijk weer worden gehouden. Het was min of meer ook meteen de eerste editie van de Lochemsebergloop want de bestaande versie is in een compleet nieuw jasje gestoken.

Zo was er niet alleen een nieuwe startlocatie, was er een andere route uitgestippeld en lag de de finishlijn bij de Belvédère, de voormalige uitkijktoren op het hoogste punt van de Lochemse Berg. Woest Sport uit Borculo is de nieuwe sponsor en naamgever van de hardloopwedstrijd, die daarmee is omgedoopt tot de Woest Lochemsebergloop.

De weersvoorspellingen waren met vrijwel de hele dag regen in het vooruitzicht, ronduit abominabel. De Kidsrun kon nog grotendeels onder droge omstandigheden worden gehouden, maar halverwege de 9,5 kilometer en de zogenoemde powerwalk kwam de regen met bakken uit de lucht, waardoor het meer een mudrun werd.

De lopers lieten zich er echter niet door uit het veld slaan en gingen enthousiast door. De organisatie kreeg naderhand voornamelijk positieve reacties. Weliswaar was het – ook vanwege de omstandigheden – misschien wel de zwaarste cross van het jaar, het fraaie parcours en de strakke organisatie maakten veel, zo niet alles goed. In totaal hadden zich 273 lopers ingeschreven.

Uitslagen: 750 meter Pikeur Makelaars Kidsrun jongens: 1. Hugo Spa; 2. Kyan Firing; 3. Lucas Vruggink. 750 meter Pikeur Makelaars Kidsrun meisjes: 1. Stacey Lee Goorman; 2. Yara Firing; 3. Zoë Flierman.

1.500 meter Pikeur Makelaars Kidsrun jongens: 1. Jurre de Jong; 2. Siebe de Jong

(slechts twee deelnemers op de 1.500 meter).

5 kilometer heren: 1. Mark Groot Bronsvoort; 2. Owen Esselink; 3. Larson Arendsen Raedt.

5 kilometer dames: 1. Winnie Dankers; 2. Chantal Klein Gunnewiek; 3. Annemieke Holtrop.

9,5 kilometer heren: 1. Edwin Wentink; 2. Jasper van Haaster; 3. Mark Lenssen.

9,5 kilometer dames: 1. Kathrin Dette (Dld.; 2. Monique Krajenbrink; 3. Anita ter Hofte.

De powerwalk werd niet als wedstrijd beschouwd, onder deelnemers is wel een koptelefoon verloot, aangeboden door Woest Sport, deze is gewonnen door Dian Schurink.

