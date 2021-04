KIEK UUT: Online Talkshows in de AchterhoekPlatform

Deel dit bericht













ACHTERHOEK – Veilig Ondernemen Oost-Nederland organiseert in samenwerking met zeven gemeenten in de Achterhoek de online talkshow KIEK UUT, gericht op ondernemers.

Vanuit het gemeentehuis in Gemeente Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk gaan onder leiding van PVO Oost-Nederland burgemeester, een vertegenwoordiger van politie, een adviseur van het CCV en een ondernemer met elkaar in gesprek over ondermijnende criminaliteit.

Voorkomen

De georganiseerde misdaad maakt voor haar activiteiten steeds vaker gebruik van de diensten en faciliteiten waarover de bovenwereld beschikt. De onderwereld krijgt op die manier steeds meer invloed op het maatschappelijke leven met alle consequenties van dien. In de talkshow wordt dieper ingegaan op de verschillende vormen die deze ondermijning kan aannemen. Wat zijn de gevolgen voor ondernemers en, nog belangrijker, wat kunnen ondernemers doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden. Het motto is: KIEK UUT, je kunt maar een keer NEE zeggen.

Aanmelden

Op de site van PVO Oost-Nederland (https://www.pvo- oostnederland.nl) kunnen belangstellenden zich aanmelden.

De data voor KIEK UUT zijn:

3 mei: Gemeente Aalten

10 mei: Berkelland

17 mei: Winterswijk

25 mei: Doetinchem

31 mei: Oude IJsselstreek

10 juni: Oost Gelre

14 juni: Bronckhorst

Alle online talkshows kunnen worden teruggekeken op het Youtube-kanaal van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (https://www. youtube.com/channel/ UCsD7B6S0EX-SZmYJ-35FYxA) na afloop van de laatste aflevering in Bronckhorst.

