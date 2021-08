Vrije inloop vaccinatielocaties Borculo en Lichtenvoorde

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE/BORCULO – Deze week kan iedereen zonder afspraak een coronavaccinatie halen op de vaccinatielocaties van GGD Noord- en Oost-Gelderland in Borculo en Lichtenvoorde. De vrije inloop geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Een 2e prik op vrije inloopbasis is niet mogelijk.

Borculo

• Waar: vaccinatielocatie Borculo – Sporthal ’t Timpke, Haarloseweg 10.

• Wanneer: woensdag 4 augustus van 09.00 – 19.00 uur.

Lichtenvoorde

• Waar: vaccinatielocatie Lichtenvoorde – Hamalandhal – Van der Meer de Walcherenstraat 3.

• Wanneer: donderdag 5 augustus van 09.00 – 19.00 uur.

Bij de andere vaccinatielocaties van GGD Noord- en Oost-Gelderland is het niet mogelijk om zonder afspraak gevaccineerd te worden.

Na de vaccinatie wordt een afspraak voor de 2e prik gemaakt. Deze vindt minimaal 4 weken na de 1e prik plaats. De afspraak voor de 2e prik vindt plaats op een andere locatie in verband met de sluiting van de vaccinatielocaties Borculo en Lichtenvoorde.

In verband met drukte kan het zijn dat we de toeloop tijdelijk stopzetten. Kom dan later op de dag terug. Het is belangrijk voor bezoekers om het ID-bewijs mee te nemen.