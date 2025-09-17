22 kandidaten voor burgemeesterschap Oost Gelre

OOST GELRE – Voor de vacature van burgemeester van Oost Gelre hebben zich 22 sollicitanten gemeld bij commissaris van de Koning Daniël Wigboldus. Het gaat om 8 kandidaten met bestuurlijke ervaring, 6 met een achtergrond als volksvertegenwoordiger en 8 uit andere sectoren zoals onderwijs en dienstverlening. De kandidaten zijn tussen de 24 en 61 jaar, waarvan 9 vrouwen en 13 mannen.

De gemeenteraad stelde op 8 juli een profielschets vast die als basis dient voor de kroonbenoemingsprocedure. Komende weken voert de commissaris gesprekken met enkele kandidaten, waarna de sollicitanten worden besproken met de vertrouwenscommissie uit de raad. Deze commissie brengt advies uit, waarna de raad een aanbeveling vaststelt.

De verwachting is dat de gemeenteraad op 1 december 2025 de aanbeveling officieel aanbiedt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en de Koning. Na ondertekening van het Koninklijk Besluit volgt de beëdiging. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in maart 2026 geïnstalleerd.

“Met 22 kandidaten is er duidelijk brede belangstelling voor het burgemeesterschap in Oost Gelre. Het toont aan dat onze gemeente aantrekkelijk is om te besturen,” aldus een gemeenteraadslid.

Feitenblok

📅 Aanbeveling: 1 december 2025 – installatie nieuwe burgemeester: maart 2026

📍 Gemeente Oost Gelre (ca. 30.000 inwoners)

👤 22 sollicitanten (9 vrouwen, 13 mannen, 24–61 jaar)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)